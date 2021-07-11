Вкратце: книга комфорта. Моисей-диктатор. Shadow State – Обзор | Написал

Мэтт Хейг

Canongate, 16,99 фунтов стерлингов, стр. 256.

К настоящему времени у большинства людей сложится собственное мнение о писателе и преподавателе психического здоровья Мэтте Хейге. Этот сборник пословиц, анекдотов и советов по самопомощи вряд ли кого-то изменит. Многие фанаты увидят Хейга книга комфорта Как глубокое, умное и воодушевляющее свидетельство, пробуждающее надежду и воображение. Неконвертированные люди с большей вероятностью сочтут это вульгарным и вульгарным. Но простота книги позволит донести ее положительное послание до широкой и благодарной аудитории.

Найджел Фарндал

Doubleday, 16,99 фунта стерлингов, 322 стр.

Немецкий режиссер Лени Рифеншталь продолжает вызывать сильные чувства почти через два десятилетия после ее смерти своей ролью «проповедника Гитлера», снявшего пронацистские фильмы. Победа воли И Олимпия. Шедевр Найджела Фарндала – это «Рифеншталь», в котором показаны Олимпийские игры 1936 года в Берлине с помощью вымышленных персонажей, таких как английский спортсмен, очарованный фашизмом, и коммунист, внедрившийся в черные рубашки. Рифеншталь изображается с большим сочувствием, чем многие читатели могли бы ожидать или надеяться, но панорамный взгляд Фарндейла на довоенное немецкое общество на пороге непоправимых перемен вызван убедительно.

Люк Хардинг

Guardian Faber, 9,99 фунтов стерлингов, 342 стр. (Мягкая обложка)

Если кого-то на Западе устраивает, насколько сильна злобная и далеко идущая Россия, им следует читать дальше. опекун Основная презентация Люка Хардинга. Ясное и часто пугающее описание способов, которыми администрация Путина проникает в демократические силы, чтобы сеять хаос, Теневое государство Мрачное напоминание о том, что отношения Великобритании с Россией хуже, чем за последние десятилетия, и не подает никаких признаков улучшения.