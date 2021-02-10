Владелец магазина на Мадейре погиб во время вооруженного ограбления

Полиция: владелец магазина на Мадейре был застрелен во время вооруженного ограбления
Здесь завтра вечером в четверг. Шерри: Спасибо за обновление. Мы рассказали вам об этом сенсационном сообщении нашего шоу, которое происходит на Мадейре. Стрельба в круглосуточном магазине. Мы только что узнали, что владелец магазина мертв. Майк: Дэн Гриффин находится на месте происшествия на Кенвуд-роуд, просто поговорите с полицией. Дэн. Дэн: Судя по тому, что нам сказали, ему определенно грустно. 68-летний мужчина ходит в этот магазин уже много лет. Офицеры говорят, что знают его очень давно. Насколько мы понимаем, это было – было 7:40 пятого вечера, и в магазин вошел афроамериканец, рост которого был шести футов, 250 фунтов или около того, в черно-красной откидной обложке и с пистолетом. . При попытке кражи со взломом или кражи со взломом, кажется, они выстрелили из пистолета, а владельцу магазина выстрелили в грудь. Владелец магазина был доставлен в Медицинский центр Калифорнийского университета, где мне сказали, что он мертв, а другая душераздирающая деталь этого магазина, Мадейра, на самом деле подходит для дома владельца. Его семья живет в этом доме и, видимо, насколько я понимаю, они были в этом доме. Когда произошло ограбление, в магазине не было другого человека, только владелец магазина, но он был закрыт. Полиция ищет обвиняемых. Если бы у кого-то была информация, они бы ее запросили
Полиция: владелец магазина на Мадейре был застрелен во время вооруженного ограбления
Небольшой владелец магазина на Мадейре был застрелен в своем магазине во вторник вечером, и, по данным полиции Мадейры, около 19:40 офицеры ответили на Мадейру за напитками в здании 6000 с Кенвуд-роуд, чтобы сообщить о стрельбе. В магазин пришел мужчина с пистолетом и попытался ограбить магазин. Затем он выстрелил 68-летнему владельцу магазина в грудь. Полиция сообщила, что владелец магазина был доставлен в медицинский центр Университета Цинциннати, где он скончался, а преступник, по данным полиции, все еще находился на свободе. Подозреваемый ростом около шести футов и весит около 250 фунтов. На нем был полностью черный и красный капюшон. Madeira Drinks находится рядом с домом владельца магазина. Семья продавца находилась дома, но во время стрельбы в магазине ее не было. Любой, у кого есть информация, должен связаться с департаментом полиции Мадейры, и WLWT будет обновлять эту историю по мере поступления дополнительной информации.
Владелец продуктового магазина на Мадейре был застрелен в своем магазине во вторник вечером.
По данным полиции Мадейры, около 7:40 вечера полицейские отреагировали на распитие напитка Мадейры на блоке 6000 на Кенвуд-роуд, чтобы сообщить о стрельбе.
Полиция узнала, что в магазин пришел мужчина с пистолетом и пытался ограбить магазин. Затем он выстрелил 68-летнему владельцу магазина в грудь. Полиция сообщила, что владелец магазина был доставлен в медицинский центр Университета Цинциннати, где и скончался.
Полиция сообщила, что преступник все еще находится на свободе. Подозреваемый ростом около шести футов и весит около 250 фунтов. На нем был полностью черный и красный капюшон.
Madeira Drinks находится рядом с домом владельца магазина. Семья продавца находилась дома, но во время стрельбы в магазине ее не было.
Требуется любой, у кого есть контактная информация Департамента полиции Мадейры.
WLWT будет обновлять эту историю по мере поступления дополнительной информации.