Владелец магазина на Мадейре погиб во время вооруженного ограбления

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Полиция: владелец магазина на Мадейре был застрелен во время вооруженного ограбления

Небольшой владелец магазина на Мадейре был застрелен в своем магазине во вторник вечером, и, по данным полиции Мадейры, около 19:40 офицеры ответили на Мадейру за напитками в здании 6000 с Кенвуд-роуд, чтобы сообщить о стрельбе. В магазин пришел мужчина с пистолетом и попытался ограбить магазин. Затем он выстрелил 68-летнему владельцу магазина в грудь. Полиция сообщила, что владелец магазина был доставлен в медицинский центр Университета Цинциннати, где он скончался, а преступник, по данным полиции, все еще находился на свободе. Подозреваемый ростом около шести футов и весит около 250 фунтов. На нем был полностью черный и красный капюшон. Madeira Drinks находится рядом с домом владельца магазина. Семья продавца находилась дома, но во время стрельбы в магазине ее не было. Любой, у кого есть информация, должен связаться с департаментом полиции Мадейры, и WLWT будет обновлять эту историю по мере поступления дополнительной информации.

Владелец продуктового магазина на Мадейре был застрелен в своем магазине во вторник вечером.

По данным полиции Мадейры, около 7:40 вечера полицейские отреагировали на распитие напитка Мадейры на блоке 6000 на Кенвуд-роуд, чтобы сообщить о стрельбе.

Полиция узнала, что в магазин пришел мужчина с пистолетом и пытался ограбить магазин. Затем он выстрелил 68-летнему владельцу магазина в грудь. Полиция сообщила, что владелец магазина был доставлен в медицинский центр Университета Цинциннати, где и скончался.

Полиция сообщила, что преступник все еще находится на свободе. Подозреваемый ростом около шести футов и весит около 250 фунтов. На нем был полностью черный и красный капюшон.

Madeira Drinks находится рядом с домом владельца магазина. Семья продавца находилась дома, но во время стрельбы в магазине ее не было.

Требуется любой, у кого есть контактная информация Департамента полиции Мадейры.

WLWT будет обновлять эту историю по мере поступления дополнительной информации.