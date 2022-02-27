Владелец российского клуба «Челси» Абрамович передал управление клубом благотворительному фонду

Владелец «Челси» Роман Абрамович объявил, что он возьмет на себя повседневную деятельность клуба для «Гардиан». Российский владелец находится у руля клуба уже почти 20 лет, но отношения с его родиной в последнее время были поставлены под вопрос после конфликта между Россией и Украиной.

Этот ход исходит от Абрамовича перед встречей с «Челси» в финале Кубка Лиги против «Ливерпуля». «В течение почти 20 лет владения ФК «Челси» я всегда видел свою роль вратаря, чья миссия состоит в том, чтобы обеспечить наш успех, каким мы можем быть сегодня, а также строить будущее, в то время как они также играют роль », — сказал Абрамович в официальном заявлении, положительно настроенном в наших обществах.

«Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям Фонда «Челси» управление и заботу о «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем позицию и заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков». Абрамович возглавил «Челси» в 2003 году. Под его руководством «синие» смогли выиграть пять титулов Премьер-лиги и два титула Лиги чемпионов.

После эскалации напряженности между Россией и Украиной спортивное братство стало действовать на опережение, и несколько мероприятий в России, в том числе Гран-при России, были отменены. Финал Лиги чемпионов также был перенесен из России и теперь пройдет в Париже.

В четверг президент России Владимир Путин объявил о военной операции на Украине и предупредил другие страны, что любая попытка вмешаться в действия России приведет к «последствиям, которых они раньше не видели». (Ани)

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