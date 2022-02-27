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Владелец российского клуба «Челси» Абрамович передал управление клубом благотворительному фонду

27 февраля, 2022
Boleslava Sokolova

Владелец «Челси» Роман Абрамович объявил, что он возьмет на себя повседневную деятельность клуба для «Гардиан». Российский владелец находится у руля клуба уже почти 20 лет, но отношения с его родиной в последнее время были поставлены под вопрос после конфликта между Россией и Украиной.

Этот ход исходит от Абрамовича перед встречей с «Челси» в финале Кубка Лиги против «Ливерпуля». «В течение почти 20 лет владения ФК «Челси» я всегда видел свою роль вратаря, чья миссия состоит в том, чтобы обеспечить наш успех, каким мы можем быть сегодня, а также строить будущее, в то время как они также играют роль », — сказал Абрамович в официальном заявлении, положительно настроенном в наших обществах.

«Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям Фонда «Челси» управление и заботу о «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем позицию и заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков». Абрамович возглавил «Челси» в 2003 году. Под его руководством «синие» смогли выиграть пять титулов Премьер-лиги и два титула Лиги чемпионов.

После эскалации напряженности между Россией и Украиной спортивное братство стало действовать на опережение, и несколько мероприятий в России, в том числе Гран-при России, были отменены. Финал Лиги чемпионов также был перенесен из России и теперь пройдет в Париже.

В четверг президент России Владимир Путин объявил о военной операции на Украине и предупредил другие страны, что любая попытка вмешаться в действия России приведет к «последствиям, которых они раньше не видели». (Ани)

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