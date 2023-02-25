Владелец трейлера был найден брошенным на подъездной дорожке в Манчестере.

Владелец трейлера был разыскан после того, как домовладелец из Манчестера сказал, что кемпер был брошен на его подъездной дорожке. >>> История в приведенном выше плеере взята из истории Friday Night Before Landlord <<< Джеффри Кристенсен рассказал WMUR в пятницу вечером, что около месяца назад человек, вспахивающий его арендованное имущество на Бельмонт-стрит, позвонил ему перед бурей и сказал, что трейлер помешал бы ему расчистить снег. В субботу Кристиансен сообщил News9, что владельца разыскали, а трейлер пропал. Он сказал, что он принадлежит кому-то из соседнего здания, и домовладелец сказал ему, что ему разрешено парковаться там. Кристиансен сказал, что он получал электронные письма даже из Пенсильвании. Поскольку кемпер появился, он сказал, что позвонил в полицию, которая сказала, что он находится на частной территории, и они ничего не могут сделать. Кристиансен также сказал, что связался с несколькими буксировочными и спасательными компаниями, но никто их не принял. "Все говорят, что он такой большой, такой старый. Мы ничего не можем сделать или нет, - сказал Кристиансен. - Был кто-то, кто сказал: "О, да, мы позаботимся об этом", но так и не появился. "Следы на снегу, - добавила она. Проходя через дверь трейлера в пятницу вечером, опасаясь, что кто-то может выжить, Кристиансен сказал, что он будет продолжать обращаться к компаниям по эвакуации, в том числе за пределами штата, чтобы узнать, возьмет ли кто-нибудь трейлер с их собственности. «Если кому-то нужен трейлер, он есть. Один здесь!» — сказал Кристиансен.

Владелец трейлера был разыскан после того, как домовладелец из Манчестера сказал, что кемпер был брошен на его подъездной дорожке. READ Американская команда направляется в Берлин, чтобы исследовать прорванный аквариум. >>> История в плеере выше взята из истории Friday Night Before Finding the Owner << Джеффри Кристенсен рассказал WMUR в пятницу вечером, что примерно месяц назад человек, вспахивающий его арендованное имущество на Бельмонт-стрит, позвонил ему перед бурей и сказал, что трейлер не позволит ему расчистить снег. В субботу Кристиансен сообщил News9, что владельца разыскали, а трейлер пропал. Он сказал, что он принадлежит кому-то из соседнего здания, и домовладелец сказал ему, что ему разрешено парковаться там. Кристиансен сказал, что он получал электронные письма даже из Пенсильвании. Поскольку кемпер появился, он сказал, что позвонил в полицию, которая сказала, что он находится на частной территории, и они ничего не могут сделать. Кристиансен также сказал, что связался с несколькими буксировочными и спасательными компаниями, но никто их не принял. «Все говорят, что он слишком большой и слишком старый, — сказал Кристиансен. — Был кто-то, кто сказал: «О, да, мы позаботимся об этом», но так и не появился». Следы на снегу от двери трейлера в пятницу вечером усилили опасения, что там может кто-то жить. Кристиансен сказал, что продолжит экспериментировать с буксировочными компаниями, в том числе за пределами штата, чтобы посмотреть, не заберет ли кто-нибудь трейлер с его собственности. «Если кому-то нужен трейлер, он здесь!» — сказал Кристиансен.