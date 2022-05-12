Владелец Colts Джим Ирсай заплатил 50 тысяч долларов за бейсбольный мяч, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гетти Изображений



Владелец Indianapolis Colts Джим Ирсей за эти годы купил бесчисленное количество предметов коллекционирования, от летучих мышей с автографом Джеки Робинсона до гитары Курта Кобейна Fender. А в среду он, как сообщается, заплатил 50 103 доллара США за еще одно пополнение своей коллекции: бейсбольный матч, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Часть от продажи пойдет в украинский фонд помощи, написал Ирсай в Твиттере в четверг утром. По данным ТМЗЭта часть стоит более 15000 долларов.

На мяче изображена фамилия Зеленских, написанная курсивом на украинском и английском языках, а также его подпись и герб MLB. К нему прилагается письмо, подписанное украинским дипломатом Владимиром Ельченко, который подарил мяч специалисту по делам правительства Рэнди Л. Каплану. Согласно его веб-сайту,Каплан собирает подписанные бейсбольные мячи мировых лидеров и глав государств с тех пор, как президент Билл Клинтон подарил им один в 1996 году.

Всего на мяч было подано 35 заявок, что превысило ожидаемую цену продажи мяча в 15 000 долларов.

24 февраля Россия начала крупномасштабное военное наступление на Украину.Война длилась более 10 недель. Мир спорта во многом выступил против вторжения Путем таких методов, как перенос соревнований из России и запрет российских спортсменов.