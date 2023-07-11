Генеральный директор сообщает Австралийской комиссии по расследованию, что учетные записи, связанные с правительством, будут идентифицированы на новой платформе, похожей на Twitter.

Гигант социальных сетей Meta Platforms, которому принадлежат Facebook и Instagram, планирует назвать связанные с правительством учетные записи на своей новой платформе, похожей на Twitter, заявил руководитель австралийского расследования иностранного вмешательства.

«Мы видим большую ценность в таких областях, как присвоение ярлыков государственным СМИ и проверка фактов, и мы стремимся быстро их реализовать», — заявил Сенату Джош Мачен, глава отдела государственной политики MTA в Австралии. Опрос во вторник.

Это открытие произошло менее чем через неделю после запуска Thread на платформе Meta, который, по общему мнению, похож на сайт микроблогов Twitter.

Twitter удалил теги из аккаунтов, связанных с правительством, с тех пор, как миллиардер Илон Маск сделал их частными в 2022 году, что вызвало жалобы на оскорбление медиаграмотности пользователей.

На вопрос, будет ли отмечена российская государственная телекомпания RT или связанное с правительством Китая информационное агентство Синьхуа, Мачен сказал: «Это то, к чему мы стремимся».

Он сказал следствию: «Поскольку любые государственные СМИ нарушают нашу политику, мы их удалим». «Более широкая функциональность вокруг этикеток… все это является для нас главным приоритетом, поскольку мы продолжаем повышать узнаваемость продукта».

Мета-платформы в Facebook и Instagram уже имеют теги на аккаунтах RT и Xinhua, указывающие на то, что они являются государственными СМИ из России и Китая соответственно.

В учетной записи RT такой метки не было, когда ее проверило агентство Reuters во вторник, в то время как у Синьхуа, похоже, не было учетной записи ветки.

Австралийский сенатор Джеймс Паттерсон, который спросил Meta о его планах по тегированию тем, сказал, что удаление Twitter тегов принадлежности к иностранным правительствам «чрезвычайно беспокоит с точки зрения прозрачности».

Твиттер отказался от комментариев, когда с ним связалось информационное агентство Reuters. Руководители Twitter должны появиться в следственном комитете позже во вторник.