Google заявляет, что знает о проблеме с сенсорными экранами Pixel 4A 5G и работает над ее устранением. Некоторые устройства не могут постоянно реагировать на щелчки в нижней части экрана, что особенно влияет на людей, которые выбрали навигацию с помощью трех кнопок, а не свайпов. Полиция Android Обнаруженные жалобы Из владельцев 4A 5G, которые столкнулись с проблемой, которая, похоже, возникла после выпуска декабрьского исправления безопасности.

Ответ Google любезно Опубликовать на форуме поддержки Pixel. Компания заявляет, что решит эту проблему «в следующем обновлении программного обеспечения», но, похоже, с тех пор это займет как минимум две дополнительные недели. Полиция Android Отчеты об обновлении безопасности за январь не рассматривались. Тем временем Google советует пользователям обойти проблему с помощью некоторых конкретных инструкций по нажатию на элементы управления навигацией:

1. Щелкая значки на краю экрана, щелкните в центре кнопки или на самой дальней от края экрана стороне кнопки / значка.

2. При нажатии значков, включая кнопки навигации в нижней части экрана, используйте вместо этого кончик пальца или большого пальца. Это поможет улучшить распознавание касаний.

Нелегко сознательно изменить способ, которым вы делаете что-то вроде нажатия кнопки на экране телефона, поэтому мы надеемся, что только пользователям Pixel 4A 5G придется пробовать эти неудобные решения дольше.

Январский патч Google Исправлено множество других ошибок Pixel 4A 5G. И причуды с обновлением безопасности. Таким образом, хотя проблема с сенсорным экраном сохраняется, звуковая ошибка, которая в некоторых ситуациях вызывает треск, больше не является проблемой.