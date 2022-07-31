Владельцы Pixel 6a обнаружили, что любой отпечаток пальца можно разблокировать

с Телефон пиксель 6а Теперь доступный в магазинах, некоторые покупатели отмечают, что любой отпечаток пальца может разблокировать их новый телефон в несколько тревожной затычке безопасности Google.

в прошлые выходные, два отчеты За пределами Индии появилась информация о датчике отпечатков пальцев Pixel 6a под дисплеем (UDFPS), который позволяет любому разблокировать устройство. Сюда входят люди, которые ранее не регистрировали свои отпечатки пальцев.

Только сегодня, после запуска Pixel 6a в 13 странах, пока что есть Шесть дополнительных отчетов От этого бывает. Они варьируются от возможности разблокировать другим пальцем, который не зарегистрирован, до возможности разблокировать 6a для кого-то еще. Кто-то сказал, что после удаления и повторного добавления всех сохраненных отпечатков проблема больше не повторялась.

Похоже, у большинства покупателей нет этой проблемы с Pixel 6a. Мы тщательно протестировали четыре устройства Pixel 6a и не смогли воспроизвести проблему. Это указывает на то, что затронуты только некоторые телефоны, и указывает на аппаратную проблему с Google. Замена датчика для 6а.

Тот факт, что это происходит, когда фактические устройства отправляются клиентам, вызывает обеспокоенность. Тем не менее, программное обеспечение (или аппаратное обеспечение) между тестовыми и розничными устройствами не отличается. Гугл в четверг выпустил обновление Это приводит к тому, что Pixel 6a получает июньское исправление безопасности, начиная с апреля. Однако варианты ручной установки доступны только в Японии и Verizon. По состоянию на субботу мы все еще ждем глобального обновления и выпуска для телефонов AT&T и T-Mobile.

Неясно, решит ли это обновление проблему, или на затронутых телефонах есть более серьезная аппаратная проблема. Это может быть связано с плохим набором датчиков отпечатков пальцев. Если это уже так, необходимо будет отправить замену. Надеемся, что Google сможет заблаговременно идентифицировать затронутые устройства и запустить процесс автоматически. Между тем, программная ошибка может привести к более простому решению для всех вовлеченных сторон.

Что касается краткосрочного решения, те, у кого есть эта проблема, могут отключить разблокировку по отпечатку пальца (приложение «Настройки» > «Безопасность» > «Разблокировка по отпечатку пальца» > «Удалить») и использовать разблокировку с помощью PIN-кода или пароля. Из того, что мы можем сегодня собрать, эта проблема не появляется на ровном месте, и либо она у вас есть, либо ее нет.

9to5Google Я обратился к Google за комментарием сегодня, но не получил ответа до публикации.

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