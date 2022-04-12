Владимира Кара-Мурзу арестовали в Москве после интервью CNN, в котором он раскритиковал Путина

Российские власти в понедельник арестовали Владимира Кара-Мурзу — известного критика Кремля, который вел колонки для Washington Post, протестуя против войны России в Украине и нарушений прав человека. Кара Морза была арестована возле своего дома в Москве в тот же день, сообщает CNN. Интервью В нем он назвал правительство Владимира Путина «режимом-убийцей» и предсказал, что вторжение России в Украину приведет к падению российского президента.

40-летний критик Путина, переживший два отравления в 2015 и 2017 годах, заявил, что Кремль организовал их в ответ на его призыв к западным санкциям против российского правительства.

Россия отрицает, что она была источником отравлений, в результате которых Кара-Мурза в обоих случаях впал в кому. Но расследования, проведенные независимыми организациями, показали, что за ними следили сотрудники того же федерального агентства, которые якобы отравили заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального и как минимум еще трех оппозиционеров.

Его жена Евгения Кара-Морза потребовала его немедленного освобождения в твиттере поздно вечером в понедельник. Она писала: «Российские власти дважды пытались убить моего мужа за призывы к наказаниям воров и убийц, а теперь хотят посадить его в тюрьму за то, что он назвал их кровавую войну войной».

Кара Морза — давний коллега покойного лидера российской оппозиции Бориса Немцова, убитого возле Кремля в 2015 году. Кара Морза — писатель, режиссер-документалист и бывший кандидат в депутаты российского парламента, а также заместитель лидера политической организации. , Партия народной свободы.

Он сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить Соединенные Штаты, Европейский Союз, Канаду и Великобританию принять в 2012 году уголовные законы, известные как Закон Магнитского, направленные против лиц в России и других странах, причастных к нарушениям прав человека. READ Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, скончался в возрасте 99 лет.

У Кара Морзы есть Он написал десятки колонок с критикой российского правительства. Для раздела Global Opinions The Post за последние несколько лет, в том числе недавно критически настроенного по отношению к Кремлю. подавление независимых СМИ и оппозиция. В прошлом месяце российский парламент принял закон, предусматривающий тюремное заключение на срок до 15 лет за распространение так называемых «ложных» новостей о вооруженных силах, в том числе за то, что вторжение в Украину называлось «вторжением».

«Одно за другим СМИ, которые осмеливались правдиво сообщать об атаке Путина на Украину, отключались, а их сайты блокировались», — написала Кара Морза 7 марта.

Издатель The Post Фред Райан опубликовал во вторник заявление, в котором высоко оценил храбрость Кары Морзы. «После отравлений и других серьезных угроз этот позорный арест является последним шагом в непрекращающихся усилиях Владимира Путина заставить Кару Морзу замолчать и скрыть правду о зверствах, которые Путин совершает от имени российского народа», — сказал Райан. «Никто не должен быть обманут сфабрикованными обвинениями и клеветой на российское правительство, а Кара-Мурза должен быть немедленно освобожден».

Кара Мурза был одним из немногих диссидентов, оставшихся в России после войны и репрессий против СМИ. «Самый большой подарок… который мы можем сделать Кремлю, будет тем из нас, кто выступает против путинского режима, и мы можем просто сдаться и бежать», — сказал он в понедельник в интервью CNN Plus, новой службе вещания сети. — Это все, что они от нас хотят.

Российская правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщила, что Кара-Мурза был арестован в тот же день и провел в «административной тюрьме» 15 суток.

Сообщается, что его обвинили в том, что он «вел себя неподобающим образом перед сотрудниками полиции, менял направление движения, ускорял темп и пытался спрятаться, когда его попросили остановиться». ОВД-Инфо цитирует защиту Кары Морзы, которая заявила, что он только выходил из машины возле своего дома. READ Эффект Виктора Орбана: за что американские консерваторы любят Венгрию

Кара Морза — третий писатель, связанный с The Post, который за последние годы столкнулся с арестом и преследованием со стороны иностранного правительства.

Джамаль Хашогги, саудовский писатель и диссидент, также внес свой вклад в мировое общественное мнение, когда в октябре 2018 года он был убит саудовскими агентами в консульстве этой страны в Стамбуле. ЦРУ пришло к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман приказал убить Хашогги, и этот вывод позже подтвердил Верховный комиссар ООН по правам человека после шестимесячного расследования.

Джейсон Резайанкорреспондент Washington Post в Тегеране с 2012 по 2016 год, провел 544 дня в тюрьме в Иране без суда и следствия, прежде чем был освобожден в начале 2016 года. Сейчас Резайан является писателем Global Opinions.

CNN, который транслировал интервью с Карой Морзой, не сразу ответил на запрос о комментариях.