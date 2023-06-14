Владимирович, российский гандболист Дмитрий Кирев: Война — это то, чего никто не хочет

Миллионы беженцев из Украины пересекли границы и бежали в соседние страны, и многие другие были вынуждены переселиться в глубь страны. Большинство из них являются простыми зрителями крупнейшего гуманитарного кризиса в Европе со времен Второй мировой войны.

В то время как многие аспекты повседневной жизни зашли в тупик, спорт остается, и многие украинцы и россияне принимают участие во многих международных мероприятиях по всему миру.

Для Дмитрия Киреева, 25-летнего российского спортсмена, это еще один день на корте, который готовится к Премьер-лиге по гандболу с Rajasthan Patriots в конце этого месяца.

«Что я могу сделать? Я могу только сказать на словах, что я поддерживаю украинцев и, пожалуйста, остановите войну», — сказал Киреев, который в этом году выступает в лиге в цветах «Раджастан Пэтриотс».

Он добавил: «Я просто хочу, чтобы единомышленники вышли на первый план и решили проблему».

Киреев рассказал FPJ о войне и спорте в целом.

Вопрос: О его визите в Индию…

О: Да, это мой первый визит в Индию, и меня очень приветствовали Rajasthan Patriots, что дало нам лучший опыт гостеприимства. Они были очень дружелюбны, и я с нетерпением жду возможности сыграть с ними в лиге.

с. Россия славится борьбой, легкой атлетикой и отчасти теннисом, расскажите, как вам гандбол?

О: Я играю в гандбол со школьных лет. Да, российские спортсмены больше известны по другим видам спорта, но гандбол всегда казался мне очень крутым. Скорость и быстрые рефлексы, необходимые для игры, всегда привлекали меня к игре и превратили мою страсть в мою профессию с этой игрой.

Вопрос: Что для вас гандбол? И как вы думаете, может ли он стать профессиональным видом спорта, как футбол, теннис и крикет, и это лишь некоторые из них?

О: Для меня гандбол – большая часть моей жизни. Это сделало меня тем, кем я являюсь сегодня. За этим видом спорта следит не так много людей, но я уверен, что благодаря лигам, таким как PHL, больше людей начнут узнавать об этом виде спорта, и я твердо верю, что у него есть потенциал превратиться в профессиональный вид спорта. Это займет некоторое время, но однажды это произойдет.

В: Ваши хорошие воспоминания об этой игре…

Я помню, как играл в эту игру в школьные годы с друзьями. Мы все собирались после школьных занятий и волновались, прежде чем снова собраться вместе. Мои родители всегда знали, что я увлечен этим видом спорта, и они поддерживали меня, чтобы я играл в эту игру и развивал мой талант в этом виде спорта. Я уверен, что увезу с собой теплые воспоминания о PHL с Rajasthan Patriots.

Вопрос: На какой позиции вы играете в своей команде?

Я играю сразу за команду Rajasthan Patriots.

Вопрос: Давайте просто переключим передачу. Что вы думаете о русско-украинской войне?

A: Война — это то, чего никто не хочет. Жить в мире и согласии – это то, к чему должен стремиться каждый. Я надеюсь, что это скоро закончится, и все обретут немного покоя вдали от всего этого хаоса.

Вопрос: Вы поставили под угрозу весь спорт в мире. Как вы думаете, Международный олимпийский комитет запретит россиянам участие в международных мероприятиях и предстоящей парижской Олимпиаде?

О: Не думаю, что я в состоянии что-то сказать. Я имею в виду, что мы, геймеры, всегда сосредотачиваемся на своих играх. Запрет команд на участие в спортивных мероприятиях повлияет только на игроков и ни на что другое. Я просто надеюсь, что все разрешится как можно скорее.

Вопрос: Не могли бы вы сыграть вместе с игроком из Украины?

О: Я хотел бы играть вместе с любым игроком в мире, и в этом прелесть этого вида спорта. Это объединяет нас со всеми игроками в команде, которые должны оставаться сосредоточенными на победе для своей команды.

Q: Говоря о вашей кампании на мероприятии. твои мысли?

О: Я впервые играю на индийской земле с Rajasthan Patriots в первом сезоне гандбольной премьер-лиги. Я так рад быть частью этой кампании. Я сделаю все возможное и надеюсь, что мы выйдем победителями как команда.

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Опубликовано: Чт, 15 июня 2023 г., 00:44 по восточному поясному времени.