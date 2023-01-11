Владимир Зеленский бойкотирует «Золотой глобус-2023» с мощным посланием — Rolling Stone

Президент Украины Владимир Зеленский был Мощное сообщение, которым можно поделиться вовремя золотые шары вторник: война с Россия Однако еще не закончено Украина Он победит.

после того, как он представил это Шон ПеннЗеленский поделился заранее записанным сообщением, в котором заверил участников кинопремии и телепремии в том, что благодаря поддержке свободного мира «тенденция меняется».

«Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Зеленский во время телепередачи подчеркнул, что Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия: Украина остановит российскую агрессию на нашей земле. ”

Зеленский начал свое выступление с рассказа о том, как близилась к концу Вторая мировая война, когда в 1943 году была вручена первая в истории премия «Золотой глобус». Было ясно, кто победит, но предстояло еще несколько сражений.

Украинский Зеленский, сам бывший актер, появился на «Золотом глобусе» и поблагодарил/обращается к миру и Голливуду за их постоянную поддержку. pic.twitter.com/mdd7JVg07T — Кристофер Миллер (@ChristopherJM) 11 января 2023 г.

«Сейчас 2023 год: война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется, и уже ясно, кто победит», — сказал Зеленский. Но впереди еще битвы и слезы. Но теперь я точно могу сказать вам, кто был лучшим в прошлом году: это были вы, вы, свободные люди свободного мира, те, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу и демократию.

«За право на жизнь, любовь и рождение. Неважно кто ты, из какой ты страны, неважно кто ты, борьба за право новых поколений знать о войне только через кино». «Мы сделаем это вместе… Я надеюсь, что вы все будете с нами в День Д: наш День Д».

Сообщение Зеленского прозвучало примерно через месяц после того, как он встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме во время его первой поездки за пределы Украины после российского вторжения в феврале прошлого года.

«Несмотря ни на что, Украина не пала. Украина жива и здорова, — сказал президент Украины в начале своего выступления, поблагодарив присутствующих. — Российская тирания потеряла контроль над нами».

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В преддверии визита Зеленского администрация Байдена объявила, что направит Украине дополнительную помощь в области безопасности почти на 2 миллиарда долларов, в том числе Сложный новый Ракета Патриот система защиты Си-Эн-Эн упомянул. Система может помочь Украине защититься от российских ракетных атак, которые, как ранее заявлял Зеленский, нацелены примерно на половину украинской энергетической инфраструктуры.

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В прошлом году во время вручения премии «Грэмми-2022» Зеленский Вернувшись из подвалаОни требуют единства страны в борьбе против России.

«Война, что является самой антитезой музыки?» – спросил Зеленский. «Молчание разрушенных городов и убийства людей. Наши дети рисуют мчащиеся ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. Мы никогда не увидим, как они рисуют. Наши родители счастливы просыпаться утром «В бомбежках, но живые. Наши близкие не знают, будем ли мы снова вместе».