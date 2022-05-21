Владимир Зеленский заявил, что украинские силы «сломали хребет» российской армии

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президент Владимир Зеленский Он сказал, что «убежден», что Русский Вторжение Украина Закончится дипломатией, но победа будет «кровавой».

Выступая по телевидению вместе со своей женой Еленой по случаю третьей годовщины своей инаугурации, Зеленский сказал, что война может закончиться только за столом переговоров, но его войска «сломали хребет» российской армии.

«Победа будет трудной, она будет кровавой и в боях, но конец ее будет в дипломатии. Я очень в этом убежден», — сказал он.

Есть вещи, которые мы не можем закончить, не сев за стол переговоров. Это потому, что мы хотим все забрать, а Россия ничего не хочет отдавать».

Российские государственные СМИ сообщили, что последние дипломатические переговоры между двумя сторонами состоялись 22 апреля.

Зеленский заявил, что его войска «сломали хребет» российской армии, но им придется «положить конец» конфликту дипломатическими средствами.

Он пообещал спасти украинских защитников осажденных сталелитейных заводов «Азовсталь» в Мариуполе после того, как Москва заявила, что они сдались ранее на этой неделе.

«Мы вернем их домой», — сказал Зеленский о боевиках, захваченных силами Владимира Путина.

Министерство обороны России объявило в пятницу, что его силы вывели последних оставшихся истребителей из подземных туннелей за много миль, положив конец самой кровавой осаде войны.

Г-н Зеленский добавил, что ряд летчиков «героически» погибли, пытаясь доставить на завод лекарства, продукты и воду и эвакуировать раненых бойцов.

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Его комментарии прозвучали на фоне растущей обеспокоенности судьбой солдат «Азовстали» после того, как российский чиновник заявил, что они могут предстать перед судом за свои действия в военное время.

Кремль заявил, что с захваченными солдатами будут обращаться «в соответствии с международными законами», хотя спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник назвал их «нацистскими преступниками», вызвав опасения, что им может грозить суд или смерть.

История продолжается

Денис Пушилин, глава региона на востоке Украины, контролируемого поддерживаемыми Москвой сепаратистами, заявил в субботу, что создание суда для боевиков «неизбежно».

Я считаю, что справедливость должна быть восстановлена. «Есть запрос со стороны простых людей, общества и, возможно, здравомыслящей части международного сообщества», — цитирует г-на Пушлина российское государственное информационное агентство ТАСС.

На этой неделе украинские военные сообщили засевшим на территории завода бойцам, сотни из которых были ранены, что их миссия выполнена и они могут выбираться. Она описала их изгнание как эвакуацию, а не полную капитуляцию.

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