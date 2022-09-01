Владимир Зеленский назвал войну на Украине «ужастиком» на открытии Венецианского кинофестиваля

Пятый Владимир Зеленский появился на открытии Венецианского международного кинофестиваля, выступив с посланием, описав войну в Украине как фильм ужасов, который длился 189 дней.

Президент Украины в очередной раз призвал мир кино не «молчать» и не «изнемогать» от новостей о продолжающемся конфликте.

79-й Международный кинофестиваль стартовал в среду вечером и продлится до 10 сентября.

В своей заранее записанной и переведенной речи Зеленский сказал зрителям, что история Украины «выходит за рамки человечности и здравого смысла».

«Это драма, основанная на реальных событиях, — сказал он.

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«Трагедия в конце… взрывы, выстрелы и сигналы тревоги от воздушных налетов.

«Террор, не 120 минут, а 189 дней. 189 дней войны в Украине».

Он добавил, что Россия хочет, чтобы мир «устал» от войны.

«Их решимость не должна превратиться в реальность».

Обращаясь непосредственно к аудитории, он продолжил: «Деятели культуры, кинорежиссеры, продюсеры и актеры, драматурги, фотографы, композиторы, художники-постановщики, дизайнеры сайтов, критики… Важно ваше мнение.

«Ваш голос имеет значение, ваше слово имеет силу.

«Меньшее, что вы можете сделать, вернее, не должны, — это не молчать, не бояться, не поворачиваться спиной… война в Украине».

В письме Зеленского был список детей и подростков, погибших до сих пор на войне, который молча прокручивался на черном экране.

С аналогичным посланием ранее украинский президент выступил на открытии Каннского кинофестиваля в мае.

В Каннах его сообщение было переведено в прямом эфире на французский язык и вызвало аплодисменты.