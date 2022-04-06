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Владимир Зеленский: Президент Украины подробно рассказал о предполагаемых зверствах России в резкой речи в ООН

6 апреля, 2022
Toma Kulikov
Речь Зеленского прозвучала через день после визита в пригород Киева БучаШокирующие фотографии мертвых тел появились на улицах в минувшие выходные.
Во вторник поговорим о последствиях Уход России из города в ужасающих подробностях, описывающих убитые целые семьи, оттаявших людей, изнасилованных и убитых женщин на глазах у их детей. Зеленский заявил, что действия России ничем не отличаются от действий террористической группировки, за исключением того, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Тогда украинский лидер раскритиковал орган, задав вопрос представителям без ответа: «Где та безопасность, которую должен обеспечивать Совбез? Ее нет, хотя Совбез есть».

Зеленский добавил: «Понятно, что главный институт в мире, призванный бороться с агрессией и обеспечивать мир, не может эффективно функционировать.

«Дамы и господа, я хотел бы напомнить вам о статье 1, главе 1 Устава Организации Объединенных Наций. Какова цель нашей организации? Ее цель — поддерживать мир и обеспечивать его соблюдение. Теперь Устав ООН нарушается буквально начиная со статьи 1. Так какой смысл во всех остальных статьях?» — спросил он.

На встрече со ссылкой на обновленные данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека официальный представитель ООН заявил, что в период с начала российского вторжения 24 февраля по 4 апреля в Украине было убито не менее 1480 мирных жителей и не менее 2195 ранено. Права (Комиссия по правам человека). Последние данные о количестве украинских мирных жителей в конфликте «более чем удвоились» с момента последнего брифинга Совета Безопасности ООН 17 марта.

в Буче, Тела разбросаны по улицам В подвалах их нашли правозащитники и задокументировали независимые журналисты. Спутниковые снимки показывают, что некоторые тела находятся там по крайней мере с 18 марта.

В своей осуждающей речи Зеленский сказал, что «не было ни одного преступления, которое бы не совершили русские», утверждая, что российские силы «разыскивали и убивали всех, кто служил нашей стране».

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«Они стреляли и убивали женщин вне их домов, когда они пытались с кем-то связаться… Они убивали целые семьи, взрослых и детей, пытались сжечь тела», — сказал Зеленский.

«Я обращаюсь к вам от имени людей, которые ежедневно чтят память погибших и чтят память погибших мирных жителей, получивших огнестрельное ранение в затылок после пыток», — сказал он в Совбезе ООН. .

«Некоторых расстреливали на улицах, других бросали в колодцы, чтобы они умирали там, мучаясь. Их убивали в квартирах и домах, взорвали гранатами. Дорога.» Путь только к их счастью». «Женщин насиловали и убивали на глазах их детей. Их языки были отрезаны только потому, что нападавший не услышал от них того, что они хотели услышать».

Зеленский также предупредил, что зверства, обнаруженные в Буче, будут повторяться в других городах Украины. Требуя привлечения к ответственности, он призвал всех россиян, отдавших и «исполнивших преступные приказы убить наших людей», предстать перед судом, как это было на Нюрнбергском процессе после Второй мировой войны, когда судили нацистов.

ООН: мишенью стали мирные жители

Между тем, Организация Объединенных Наций заявила во вторник, что ужасающие фотографии из Боши показали «все доказательства» того, что мирные жители были «непосредственно нацелены и убиты».

На виртуальном брифинге для прессы пресс-секретарь УВКПЧ Лиз Тросселл заявила, что сообщения из Бучи и других районов вызывают «крайне тревожные события».

Она особо упомянула «тревожные» изображения людей, скованных наручниками за спиной, и изображения частично обнаженных женщин с обожженными телами в качестве дополнительных доказательств, указывающих на прямое преследование отдельных лиц.

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«Мы говорили о военных преступлениях в контексте бомбардировок, бомбардировок, артобстрелов. Теперь их нужно расследовать. Но можно сказать, что есть и военный контекст, например, бомбежка здания. — это военный контекст человека, лежащего на улице с пулей в голове или сжигающего его тела», — продолжил Трасселл.

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Хотя Верховный комиссар ООН по правам человека в настоящее время пытается связаться с Бушей, у нее не было «точной информации» о ситуации на месте, которой она могла бы поделиться.

Тросселл также похвалил «критическую роль», которую журналисты играют в документировании этих сцен, отметив «несколько команд», участвующих в «репортаже, анализе и отправке видео».

ответ России

Россия неоднократно отрицала предполагаемые зверства, несмотря на все больше доказательств обратного. Василий Небензя, посол России в ООН, отреагировал на комментарии Зеленского, назвав обвинения в адрес российских военных «беспочвенными».

«Возлагаем на вашу совесть беспочвенные обвинения в адрес российской армии, не подтвержденные ни одним очевидцем», — говорится в переводе заявления Небензя.

Посол напомнил об избрании Зеленского президентом Украины в 2019 году, отметив, что надежды на то, что Зеленский прекратит боевые действия в украинском Донбассе, «не оправдались».

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Небензя также повторил прежние утверждения о том, что «огромное количество лжи о российских солдатах и ​​армии» продолжает множиться.

Обращаясь напрямую к Небензу Зеленскому, он завершил свое выступление словами о том, что Россия «пришла на… Украину», чтобы принести мир, а не «завоевывать территории».

Слова Небензя перекликаются со словами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова ранее во вторник, который назвал обвинения «не только беспочвенными, но… хорошо организованным трагическим шоу» и «фальсификацией с целью дискредитации российских военных».

Ниам Кеннеди, Лаура Ли и Анна Чернова из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

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