Владимир Зеленский: Президент Украины подробно рассказал о предполагаемых зверствах России в резкой речи в ООН

Тогда украинский лидер раскритиковал орган, задав вопрос представителям без ответа: «Где та безопасность, которую должен обеспечивать Совбез? Ее нет, хотя Совбез есть».

Зеленский добавил: «Понятно, что главный институт в мире, призванный бороться с агрессией и обеспечивать мир, не может эффективно функционировать.

«Дамы и господа, я хотел бы напомнить вам о статье 1, главе 1 Устава Организации Объединенных Наций. Какова цель нашей организации? Ее цель — поддерживать мир и обеспечивать его соблюдение. Теперь Устав ООН нарушается буквально начиная со статьи 1. Так какой смысл во всех остальных статьях?» — спросил он.

На встрече со ссылкой на обновленные данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека официальный представитель ООН заявил, что в период с начала российского вторжения 24 февраля по 4 апреля в Украине было убито не менее 1480 мирных жителей и не менее 2195 ранено. Права (Комиссия по правам человека). Последние данные о количестве украинских мирных жителей в конфликте «более чем удвоились» с момента последнего брифинга Совета Безопасности ООН 17 марта.

в Буче, Тела разбросаны по улицам В подвалах их нашли правозащитники и задокументировали независимые журналисты. Спутниковые снимки показывают, что некоторые тела находятся там по крайней мере с 18 марта.

В своей осуждающей речи Зеленский сказал, что «не было ни одного преступления, которое бы не совершили русские», утверждая, что российские силы «разыскивали и убивали всех, кто служил нашей стране».

«Они стреляли и убивали женщин вне их домов, когда они пытались с кем-то связаться… Они убивали целые семьи, взрослых и детей, пытались сжечь тела», — сказал Зеленский.

«Я обращаюсь к вам от имени людей, которые ежедневно чтят память погибших и чтят память погибших мирных жителей, получивших огнестрельное ранение в затылок после пыток», — сказал он в Совбезе ООН. .

«Некоторых расстреливали на улицах, других бросали в колодцы, чтобы они умирали там, мучаясь. Их убивали в квартирах и домах, взорвали гранатами. Дорога.» Путь только к их счастью». «Женщин насиловали и убивали на глазах их детей. Их языки были отрезаны только потому, что нападавший не услышал от них того, что они хотели услышать».

Зеленский также предупредил, что зверства, обнаруженные в Буче, будут повторяться в других городах Украины. Требуя привлечения к ответственности, он призвал всех россиян, отдавших и «исполнивших преступные приказы убить наших людей», предстать перед судом, как это было на Нюрнбергском процессе после Второй мировой войны, когда судили нацистов.

ООН: мишенью стали мирные жители

Между тем, Организация Объединенных Наций заявила во вторник, что ужасающие фотографии из Боши показали «все доказательства» того, что мирные жители были «непосредственно нацелены и убиты».

На виртуальном брифинге для прессы пресс-секретарь УВКПЧ Лиз Тросселл заявила, что сообщения из Бучи и других районов вызывают «крайне тревожные события».

Она особо упомянула «тревожные» изображения людей, скованных наручниками за спиной, и изображения частично обнаженных женщин с обожженными телами в качестве дополнительных доказательств, указывающих на прямое преследование отдельных лиц.

«Мы говорили о военных преступлениях в контексте бомбардировок, бомбардировок, артобстрелов. Теперь их нужно расследовать. Но можно сказать, что есть и военный контекст, например, бомбежка здания. — это военный контекст человека, лежащего на улице с пулей в голове или сжигающего его тела», — продолжил Трасселл.

Хотя Верховный комиссар ООН по правам человека в настоящее время пытается связаться с Бушей, у нее не было «точной информации» о ситуации на месте, которой она могла бы поделиться.

Тросселл также похвалил «критическую роль», которую журналисты играют в документировании этих сцен, отметив «несколько команд», участвующих в «репортаже, анализе и отправке видео».

ответ России

Россия неоднократно отрицала предполагаемые зверства, несмотря на все больше доказательств обратного. Василий Небензя, посол России в ООН, отреагировал на комментарии Зеленского, назвав обвинения в адрес российских военных «беспочвенными».

«Возлагаем на вашу совесть беспочвенные обвинения в адрес российской армии, не подтвержденные ни одним очевидцем», — говорится в переводе заявления Небензя.

Посол напомнил об избрании Зеленского президентом Украины в 2019 году, отметив, что надежды на то, что Зеленский прекратит боевые действия в украинском Донбассе, «не оправдались».

Небензя также повторил прежние утверждения о том, что «огромное количество лжи о российских солдатах и ​​армии» продолжает множиться.

Обращаясь напрямую к Небензу Зеленскому, он завершил свое выступление словами о том, что Россия «пришла на… Украину», чтобы принести мир, а не «завоевывать территории».

Слова Небензя перекликаются со словами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова ранее во вторник, который назвал обвинения «не только беспочвенными, но… хорошо организованным трагическим шоу» и «фальсификацией с целью дискредитации российских военных».