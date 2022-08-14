Владимир Зеленский: Украина будет сильнее, Россия будет слабее и эта война продлится меньше

Готовимся к самым активным неделям второй половины августа — переговоры, встречи, крымский этап, новые обращения к зарубежным сообществам, международно-правовая деятельность — в нашей инициативе.

На этой неделе я продолжу расширять наши связи с африканскими странами и латиноамериканским регионом. Ключевые контакты состоятся завтра на европейском уровне. Через несколько дней состоится церемония вручения верительных грамот иностранным послам, прибывшим на работу в Киев. Хотя сейчас в мировой политике определенная пауза – ведь в августе у Украины в интересах нашего государства никогда не было и не будет никаких пауз.

Мы работаем над новыми санкциями против России и над тем, чтобы граждане террористического государства чувствовали себя ответственными за происходящее.

Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов разрастается с каждым днем, к ней присоединяются новые государства и новые политики. В конечном итоге это приведет к нужным результатам.

Я благодарен нашим разведчикам, сотрудникам правоохранительных органов, журналистам и всем, кто работает над установлением полных данных о русских убийцах. Украина и наши союзники получают информацию о тех, кто несет прямую ответственность за терроризм и пытки, вымогательство и депортацию нашего народа, мародерство.

Все эти варвары должны быть учтены.

Но надо помнить, что когда зло достигает таких размеров, молчание людей приближается к уровню соучастия. Она помогает отказаться от настоящей борьбы со злом. Так вот, если у вас российское гражданство, если вы молчите, значит, вы не боретесь, значит, вы его поддерживаете. Где бы вы ни находились — в России и за границей — ваш голос должен звучать за Украину, а значит, и против этой войны.

В дальнейшем Верховной Раде Украины предстоит принять решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Четкое решение, четкие причины.

Украина всегда стремилась и стремилась к миру и неоднократно предлагала российскому руководству в различных формах переговоров прекратить войну и освободить украинские земли от оккупации. Но пока Россия верит в терроризм, цепляется за свои пропагандистские иллюзии и до сих пор верит, что может чего-то добиться с помощью различных форм угроз. Оно не может.

Поэтому мы должны защищаться, реагировать на каждое проявление терроризма, на каждый случай обстрела — жестокого обстрела, который не прекращается ни на один день. К сожалению, у нас есть потери. Но мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально укреплять наше государство, сохранять наше единство и привлекать новые страны в нашу антивоенную коалицию.

Украина будет сильной, Россия будет слабой, следовательно, эта война продлится меньше времени. Все в Украине и все в свободном мире должны сделать все, что в их силах и возможностях, чтобы заставить Россию и ее сторонников заплатить еще большую цену за российский государственный терроризм.

Благодарю всех наших защитников!

Я благодарю всех украинцев — всех, кто выдерживает, помогает другим, верит в успех и своими действиями приближает его — как может.

Каждый новый день должен приносить Украине новый конец.

Слава Украине!