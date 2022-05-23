Владимир Зеленский: Украина отказывается от уступок, пока русские атакуют на востоке

Украина исключила прекращение огня или какие-либо территориальные уступки Москве, поскольку Россия активизировала наступление на востоке и юге страны, обстреливая Донбасс и Николаевскую область авиаударами и артиллерийским огнем.

Позиция Киева в последние недели становится все более жесткой, поскольку Россия терпит военные неудачи, а украинские официальные лица все больше обеспокоены тем, что на них могут оказать давление, чтобы они пожертвовали землей ради мирного соглашения.

«Война должна закончиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины», — написал в Twitter в воскресенье глава администрации президента Украины Андрей Ермак.



Президент Польши Анджей Дуда предложил Варшаве поддержку, заявив в воскресенье законодателям в Киеве, что международное сообщество должно потребовать полного ухода России и что отказ от какой-либо части территории будет «огромным ударом» по всему Западу.

«Появились тревожные голоса, говорящие о том, что Украина должна ответить на требования (президента Владимира) Путина», — сказал Дуда, который стал первым иностранным лидером, лично выступившим перед украинским парламентом после российского вторжения 24 февраля.

«Только Украина имеет право решать свое будущее», — сказал он.

Выступая на том же заседании парламента, президент Украины Владимир Зеленский возобновил призыв к ужесточению экономических санкций против Москвы.

«Полумеры не должны использоваться, когда необходимо остановить агрессию», — сказал он.

Вскоре после того, как их разговор закончился, в столице завыла сирена, напоминание о том, что война бушует, даже если ее линия фронта теперь находится за сотни километров.

Каждый день на восточном фронте войны погибает от 50 до 100 украинцев, заявил Зеленский на пресс-конференции с Дудой, видимо, имея в виду военные потери.

Россия начинает крупное наступление в Луганске, одной из двух областей Донбасса, после прекращения нескольких недель сопротивления недавних украинских боевиков в стратегическом юго-восточном порту Мариуполь.

Советник МВД Вадим Денисенко заявил в воскресенье украинскому телевидению, что самые ожесточенные бои развернулись вокруг городов-побратимов Северодонецка и Лысечанска.

Эти города составляют восточную часть контролируемого Украиной анклава, который Россия пытается обойти с середины апреля после того, как ей не удалось захватить Киев и сместила свое внимание на восток и юг страны.

В заявлении украинских военных говорится, что российские бомбардировки и «ожесточенные бои» под Северодонецком продолжались, но силам вторжения не удалось захватить близлежащее село Александровка.

В воскресенье Минобороны России заявило, что его силы нанесли авиационные и артиллерийские удары по украинским командным и воинским пунктам и складам боеприпасов на Донбассе и Николаевской области на юге.

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку сообщений с поля боя.

Поддерживаемые Россией сепаратисты уже контролировали части Луганска и соседнего Донецка еще до вторжения, но Москва хочет захватить оставшуюся территорию региона, контролируемую Украиной.

Российское информационное агентство (РИА) сообщило, что в результате взрыва серьезно пострадал назначенный Россией мэр города Энергодара. Агентство Reuters не смогло сразу определить причину взрыва.

Никаких уступок, никаких остановок



Главный переговорщик Украины, советник Зеленского Михайло Подоляк исключил какие-либо территориальные уступки и отверг призывы к немедленному прекращению огня, заявив, что это будет означать, что российские войска останутся на оккупированных территориях, с чем Киев не может согласиться.

«(Российские) силы должны покинуть страну, и тогда станет возможным возобновление мирного процесса», — сказал Подоляк в интервью Reuters в субботу, назвав призывы к немедленному прекращению огня «очень странными».

Он сказал, что уступки будут иметь неприятные последствия, потому что Россия воспользуется передышкой в ​​боевых действиях, чтобы стать сильнее.

Последние призывы к немедленному прекращению огня исходили от министра обороны США.

Остин и премьер-министр Италии Марио Драги.

Окончание боев в Мариуполе, крупнейшем городе, захваченном Россией, принесло Путину редкую победу после серии неудач почти за три месяца боев.

Министерство обороны России заявило в пятницу, что последние украинские силы, укрывшиеся на огромном сталелитейном заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались. Хотя Украина не подтвердила полный вывод войск, командир одного из подразделений на заводе в видеоклипе заявил, что украинское военное командование приказало военнослужащим уйти в отставку, чтобы спасти их жизни.

Полный контроль над Мариуполем дает России контроль над наземным маршрутом, соединяющим Крым, захваченный Москвой в 2014 году, с материковой частью России и частями восточной Украины, находящимися под контролем пророссийских сепаратистов.

Россия требует газа в Финляндию

Российская государственная газовая компания «Газпром» заявила в субботу, что приостановила экспорт газа в Финляндию, которая отклонила требования Москвы платить за российский газ в рублях после того, как западные страны ввели санкции в связи с вторжением.

Большинство европейских контрактов на поставку газа номинированы в евро или долларах, а в прошлом месяце Москва отключила Болгарию и Польшу после того, как они отвергли новые условия.

Помимо санкций, западные страны увеличили поставки оружия и другой помощи Украине, в том числе новый пакет на 40 миллиардов долларов от США.

Москва заявляет, что западные санкции и поставки оружия Киеву равносильны «войне по доверенности» Вашингтона и его союзников.

Путин описывает вторжение как «специальную военную операцию» по разоружению Украины и избавлению ее от антироссийских ультранационалистов. Украина и ее союзники отвергли это как необоснованное оправдание войны, в результате которой тысячи людей в Украине погибли, миллионы были перемещены и разрушены города.

