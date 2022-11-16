Джим Кэрри Эти имена возглавили новый список из 100 канадцев, которым Владимир Путин официально запретил въезд в Россию.

Новый список, в который также входит писательница «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд, является частью санкций, которые Путин ввел в отношении страны в результате продолжающейся поддержки премьер-министром Джастином Трюдо Украины против российского вторжения.

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как таковой Сложные отчетыМИД РФ разместил на своем сайте список из 100 граждан вместе с объявлением следующего содержания: «В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Ж. Трюдо санкций в отношении руководства России.

«Политикам, парламентариям, представителям бизнес-сообщества, экспертам, журналистам и деятелям культуры, а также всем, кого антироссийски настроенные канадские власти считают неугодными, въезд закрыт на основе взаимности для 100 граждан Канады».

Кэри пока не отреагировала на новость.

Российское вторжение в Украину началось в феврале, но силы Путина столкнулись с рядом унизительных потерь и неудач при оккупации целевых территорий. Последняя неудача произошла в начале этой недели, когда они были вынуждены покинуть украинский город Херсон.

Украина граничит как с Россией, так и с Европейским Союзом, и уже давно пытается вступить в такие организации, как ЕС и НАТО, что привело к росту напряженности в отношениях с Владимиром Путиным.

Действия России также вызвали осуждение со стороны некоторых наиболее влиятельных лиц страны. в сентябре, Певица Алла Пугачева Он осудил конфликт и призвал страну осудить его как «иностранного агента».

Ее муж, юморист, телеведущий и певец Максим Галкин, уже был известен своим ярым противником конфликта. Пугачева присоединилась, восхваляя мужа как «настоящего неподкупного русского патриота, который хочет… и кончает тем, что наши мальчики умирают за мнимые цели».

для каждого BBCВмешательство Пугачевой знаменует собой ее первое настоящее политическое заявление за всю блестящую карьеру в шоу-бизнесе, начавшуюся несколько десятилетий назад. «Она не единственная, кто может перевернуть общественное мнение», — сказал Артемий Троицкий, кремлевский музыкант и критик, живущий в изгнании в Эстонии. «Очевидные ошибки российской армии, наступление украинской армии, ухудшение экономической ситуации и т.д., все эти факторы работают против Путина и против войны».