Джиму Керри официально запретили посещать Россию вместе с сотней других канадцев.

В свете поддержки Украины премьер-министром Канады Джастином Трюдо в продолжающейся войне между Россией и Украиной Владимир Путин ввел против страны санкции.

Сложный Сообщалось, что санкции коснулись 100 жителей Канады, в том числе Кэри. Актер пока публично не отреагировал на новость.

Включает в себя список запрещенных жителей Рассказ служанки Писательница Маргарет Этвуд, а также многие журналисты и политики присоединились к уже запрещенному Трюдо.

МИД РФ разместил список на своем сайте с объявлением на русском языке: «В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Ж. Трюдо санкций против российского руководства.

«Политикам, парламентариям, представителям бизнес-сообщества, экспертам, журналистам и деятелям культуры, а также всем, кого антироссийски настроенные канадские власти считают неугодными, въезд закрыт на основе взаимности для 100 граждан Канады».

в сентябре, Бывший гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс поделился открытым письмом Путину.Он призвал его соблюдать прекращение огня и дипломатическое урегулирование, чтобы положить конец войне.

Обращаясь напрямую к Путину, Уотерс спросил: «Хотели бы вы, чтобы эта война закончилась? Если бы вы ответили и сказали: «Да, пожалуйста. Кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Лубанска [sic]Это тоже помогло бы».

Уотерс затронул идею о том, что Путин и его силы «хотят захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии». Если это так, продолжил он, «мы все могли бы перестать играть в очень опасную игру в ядерную курицу, с которой ястребы по обе стороны Атлантики кажутся такими удобными и такими удобными. вдребезги».