Владимир Путин изолирован в своем окружении после нескольких дел с Правительством 19

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина отрицательный результат на вирус короны и что он «полностью здоров».

Пестков сказал журналистам на телеконференции, что президент должен «занять ответственную позицию и не подвергать опасности здоровье своих коллег», потому что «многие» в окружении Путина заболели Правительством-19. Представитель не уточнил, кто дал положительный результат, и сказал, что не знает, вакцинированы ли люди.

Во время телевизионной встречи с правительственными чиновниками и членами правящей партии «Единая Россия» Путин заявил в понедельник, что многие из его «ближайшего окружения» были заражены вирусом, включая сотрудника, который работал с ним в тесном сотрудничестве.

Путин сказал, что этот сотрудник был вакцинирован и недавно «повторно вакцинирован», очевидно, имея в виду ревакцинацию, которую Россия теперь предоставляет тем, кто был вакцинирован шесть месяцев назад.

«Ему сделали повторную вакцинацию с небольшим опозданием. Он заболел через три дня после реставрации. Накануне я был с ним в очень тесном контакте, весь день», – сказал Путин. “Это тест – давайте посмотрим, как на самом деле работает Sputting V, потому что он мой [antibodies] Высокие. Я надеюсь, что Sputnik покажет свои высокие параметры защиты от Govt-19 в реальной жизни », – добавил он. Путин – кто Вакцинирован против Govt-19 В марте – понедельник был беспокойный день. Он провел личные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, встретился с несколькими российскими паралимпийцами и проинспектировал войска, участвующие в военных учениях в Нижнем Новгороде. На вопрос, почему Путин встречался с Асадом, если у тех, кто дал положительный результат теста, были опасения по поводу разоблачения, Песков сказал, что инцидент произошел до того, как было принято решение о его изоляции. READ Крупнейшие военные корабли России в море В понедельник Песков повторил, что в расписании Путина нет «ничего неразумного», когда журналисты заявили российским спортсменам, что вокруг него были жертвы короны. «Во-первых, можно сказать, что Путин встретился с Асадом не в конце дня, это было в начале рабочего дня. [when the meetings happened]«Врачи все еще проводили анализы», – сказал Песков. «Никто не в опасности», – добавил он. По заявлению Кремля, президент России признал, что в его окружении были выявлены «случаи заражения коронавирусом». Во вторник Путин позвонил Эмомали Рахмону из Республики Таджикистан. По заявлению Кремля, назначенные Путиным встречи на текущую неделю теперь будут производиться по видеоконференцсвязи. «Изоляция не влияет напрямую на работу президента, но какое-то время личных встреч не будет», – добавил Песков. Россия является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса, и занимает восьмое место в мире по количеству заболевших. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вторник официально зарегистрировано более 7 миллионов случаев заболевания и 190 000 смертей. В настоящее время он борется с разрушительной третьей волной инфекций, при этом еженедельная смертность находится на самом высоком уровне. Россия разработала несколько вакцин Govt-19, но продолжает бороться с низким уровнем вакцинации – проблема Высокий уровень сопротивления Среди своих людей. Более половины россиян в Соединенных Штатах и ​​более двух третей в Великобритании получили укол.