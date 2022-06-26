Владимир Путин направляет в Беларусь ракеты, готовые к ядерному оружию, в связи с усилением атак на Украине

В субботу Россия заявила, что планирует отправить в Россию ядерные ракеты. Беларусь В течение месяца, предполагая наглость делать успехи в восточных областях Украины.

Президент России Владимир Путин пообещал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который открыто поддержал Россию в ее вторжении в Украину. «Мы перейдем к Беларусь По его словам, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут использовать баллистические или крылатые ракеты, существуют в обычном и ядерном вариантах. информационное агентство ТАСС. «Это сделка».

Путин также пообещал помочь модернизировать некоторые белорусские самолеты для поддержки ядерных ракет.

Заявление о потенциально смертоносной мощи России прозвучало, поскольку он оставался изгоем среди мировых лидеров во время саммита G7 в эти выходные в Германии. Там лидеры США, Великобритании и других стран обсудили дальнейшие санкции против России в связи с войной Путина.

Официальный представитель ЕС сказал: «Основным посланием G7 будет единство и координация работы… это главное послание, что даже в трудные времена… мы держимся за наш альянс». Сторож.

Объявление также было сделано через несколько дней после того, как российские войска изгнали украинские войска из города Лисичанск в рамках своих усилий по захвату территории в восточных регионах Украины, сообщает Guardian. Служба новостей. Украина заявила, что надеется отразить агрессию с помощью недавно приобретенных у США систем вооружений

«Лето будет жарким для российских оккупантов», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников. чирикать Четверг. «И последнее друг для друга».