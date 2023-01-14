Мумбаи, 13 января. Президент России Владимир Путин, скорее всего, уйдет с поста главы страны. По словам бывшего спичрайтера Путина, российский президент скоро уйдет в отставку и, скорее всего, отправится на пенсию в свой особняк на берегу Черного моря, в котором, как говорят, есть полицейская танцевальная комната.

Еще одно заявление сделал бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов, заявивший, что российский президент вскоре выберет своего преемника. Согласно отчету в Ежедневная звездаПрезидент России Владимир Путин уйдет в отставку и передаст власть преемнику по своему выбору. По сообщениям СМИ, Владимир Путин страдает болезнью Паркинсона и раком поджелудочной железы.

Обвинения были сделаны Аббасом Галлямовым, бывшим спичрайтером, который работал с Путиным в период с 2000 по 2010 год. Галлямов также сказал, что Путин уйдет на пенсию в миллиардном убежище «Плохая связь» на Черном море. По имеющимся данным, в Черноморском дворце также есть зал для танцев на пилоне для развлечения Путина.

Кроме того, Галлямов сделал еще одно заявление, выступая на YouTube-канале Khodorkovsky Live. Он сказал, что российский президент вряд ли будет баллотироваться на выборах 2024 г. Также вероятно, что Владимир Путин уступит власть преемнику Мухтара, который, как ожидается, положит конец российско-украинской войне. Новости здоровья Владимира Путина: российский президент страдает от головных болей, связанных с болезнью Паркинсона, и использует «пары тел», чтобы замаскировать ухудшающееся состояние, говорится в сообщении.

В докладе также утверждалось, что окружение российского президента не видит в Путине «гаранта стабильности». Путинское окружение также обеспокоено приходом к власти Евгения Пригожина, который возглавляет наемную армию Вагнера, до сих пор лояльную Кремлю. Однако путинское окружение считает, что вагнеровские наемники могут свернуть, если увидят неудачу в войне.

(Вышеупомянутая история впервые появилась на LastLY 13 января 2023 года в 21:46 по восточному поясному времени. Чтобы узнать больше новостей и обновлений о политике, мире, спорте, развлечениях и образе жизни, войдите на наш веб-сайт. в последнее время.com).