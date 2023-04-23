через Тома Круза/Twitter

Хрупкое эго Владимира Путина простирается далеко за пределы его кажущихся воинственными манер, поскольку недавно он напомнил нам о новом российском научно-фантастическом фильме соревнованиеИ — это первый фильм, действие которого происходит в глубоком космосе, и в целом он превзошел Тома Круза, который всегда хотел справиться с этой задачей.

В других новостях, Джеймс Ганн Стражи Галактики Том. 3 Было подтверждено, что первая F-бомба MCU была показана в сцене с участием Звездного Лорда и Небулы, так что теперь у фанатов есть еще одна причина волноваться об этой последней поездке.

Говоря о известном режиссере, сообщалось, что Warner Bros. Попробуйте переложить вину Шазам! 2Плохие кассовые сборы в связи с приобретением Ганном DCU, раз и навсегда доказывающее, что руководители Warner понятия не имеют, как работает эта среда или чего фанаты действительно хотят от нее.

Наконец, мы путешествуем по галактике далеко-далеко от фандома, чтобы узнать, о чем говорят люди после Мандалорец финал, и шоу, похоже, оставило большинство с животрепещущим вопросом, не связанным с сюжетом или его последствиями. Проверьте все эти мелодии в сегодняшнем обзоре научной фантастики ниже.

Warner Bros. пытается. Винить в этом Джеймса Ганна Шазам! Гнев боговКак будто режиссер мог что-то изменить в фильме, к созданию которого он не приложил руки.

через постоянный ток

Шазам! Гнев богов Разбомбление было вызвано рядом разных причин, но, согласно новому отчету TheWrap, Warner Bros. непреклонна в том, чтобы обвинить дверь Джеймса Ганна в объявлении о перезагрузке DCU в неудобное время. Генеральные директора заявляют, что противоречивые комментарии Закари Леви, ощущение слабости фильма и даже тусклая маркетинговая кампания компании не имеют ничего общего с их полной неспособностью привлечь внимание людей, доказывая раз и навсегда, что на самом деле это не так. Понимание жанра кино.

В наши дни Джеймс Ганн подвергается критике за сокрытие SnyderVerse и разрушение любых планов его потенциального возрождения, но Warner Bros., вероятно, этого не заслуживают. Быть либо Ганном, либо Снайдером на вершине со всеми их обычными вмешательствами. Ганн уверяет нас, что у него есть абсолютный творческий контроль над перезагрузкой DCU, но как долго это продлится, пока участники и другие старшие руководители не решат снова вмешаться?

Мандалорец У фанатов есть животрепещущий вопрос после финала 3 сезона

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Отказавшись присоединиться к Ордену джедаев и вернуться к Дину Джарину, Малыш Йода отправился в новое путешествие в качестве мандалорского ученика. Конечно, у пользователя Силы, такого же могущественного, как Грогу, есть много последствий для присоединения к Мандалорскому кредо, но многие фанаты склонны задавать действительно важные вопросы. Например, как большие уши Грогу поместятся в шлеме мандалорца? И если это произойдет, как это будет выглядеть? Его уши оторваны от шлема или они изгибаются под странным углом? Нам нужны ответы, Lucasfilm, и они нужны нам прямо сейчас!

Стражи Галактики Том. 3 Он сбросит первую F-бомбу MCU, и фанаты работают над этим.

Третий и последний выпуск в стражи Галактики Ему выпала честь представить первую FM-бомбу MCU. После более чем 30 фильмов это был огромный подвиг, так что, конечно же, это должно было произойти под присмотром Джеймса Ганна. Теперь у нас есть клип, показывающий, как Звездный Лорд (а кто еще мог бы быть?) ссорится из-за табуированного слова в разговоре с Небулой, но фанаты не могут дождаться, чтобы увидеть это в фильме с большим контекстом, так как это будет без сомнения, будет веселее.

Владимир Путин празднует свою победу над Томом Крузом именно в этом решающем смысле

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Том Круз — живая легенда кинематографических трюков, всегда пытающийся сделать невозможное, чтобы сделать свои проекты максимально реалистичными. Он также выразил серьезную заинтересованность в съемках фильма в космосе и планирует сделать это в ближайшем будущем. Но, к сожалению, его проект не войдет в историю первым, с новым российским фантастическим фильмом. соревнование Забери домой эту награду.

Даже Владимир Путин не мог не отметить это достижение с гордостью. «Мы первые сняли художественный фильм на орбите, на космическом корабле. Опять же, впервые», — сказал он в последующем заявлении. соревнованиеего освобождение, гарантируя миру, что он действительно может увековечить память о чем-то помимо совершения военных преступлений еженедельно.