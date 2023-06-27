Владимир Путин поблагодарил Россию за прекращение «гражданской войны»

Эндрю Осборн

(Рейтер) — Президент России Владимир Путин поблагодарил российские военные и службы безопасности за то, что они остановили гражданскую войну, разразившуюся в крупнейшей стране мира в минувшие выходные, действуя компетентно перед лицом вооруженного мятежа наемников, направляющихся в сторону Москвы.

В прямом выступлении в Кремле, которое, казалось, было предназначено для того, чтобы показать, что он все еще твердо контролирует ситуацию, Путин во вторник сказал примерно 2500 военнослужащим, силам безопасности и национальной гвардии, что они спасли Россию от хаоса.

«Вы отстояли конституционный строй, отстояли жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Вы спасли нашу Родину от потрясений. По сути, вы остановили гражданскую войну», — сказал Путин.

«В этой сложной ситуации вы действовали точно и слаженно, доказывая своими действиями свою верность русскому народу и воинской присяге. Вы показали свою ответственность за судьбу и будущее нашей Родины».

Ранее во вторник Кремль заявил, что не согласен с так называемым мнением «псевдоспециалистов» о том, что мятеж пошатнул позиции Путина.

В нем российский лидер, находящийся у власти в качестве президента или премьер-министра с 1999 года, мудро избежал того, что он назвал «наихудшим сценарием», дав время для переговоров, чтобы заключить сделку, которая положила бы конец повстанцам без дальнейшего кровопролития. .

Летчики были убиты кузнецами

Путин сообщил собравшимся во вторник на Соборной площади Кремля, что неустановленное количество российских военных летчиков было убито при попытке остановить продвижение повстанцев, которые хотели свергнуть высших военных офицеров из-за их некомпетентности и коррупции в Москве. .

«В противостоянии с боевиками погибли наши соратники», — сказал Путин.

«Они не медлили и с честью выполняли свои боевые приказы и обязанности», — добавил он.

История продолжается

Затем Путин потребовал минуты молчания в память о погибших летчиках.

На поле присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, увольнения которого требовал начальник наемников Вагнера Евгений Пригожин.

Путин сказал, что Служба военной безопасности России обеспечила функционирование и защиту ключевых командных центров и объектов стратегической обороны во время повстанческого движения, а также гарантировала безопасность приграничных районов.

Он сказал, что нет необходимости выводить боевые части из того, что он назвал регионом, когда Москва проводит «собственную военную операцию» на Украине.

Путин сказал, что повстанцы и люди, которые, по его словам, были «втянуты в восстание», увидели, что армия и народ не на их стороне.

«Оперативное и точное развертывание подразделений правоохранительных органов позволило остановить крайне опасное развитие ситуации в стране и не допустить жертв среди мирного населения», — сказал он.

После того, как он закончил декламировать гимн России, в котором звучит та же музыка, что и в гимне СССР, прозвучал гимн России.

(Отчетность агентства Reuters; редакция Джея Фолконбриджа)