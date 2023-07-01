Владимир Путин предложил истребителям Вагнера три варианта, но не мог позволить себе потерять их в войне на Украине | Новости мира

Президент Путин руководит крупной российской операцией по «уменьшению ущерба» для восстановления своей власти и устранения виновных в возможной попытке государственного переворота после неудачного «Марша за справедливость» Евгения Пригожина в направлении российской столицы в минувшие выходные.

Но что насчет Пригожин? Является ли он ходячим мертвецом или его изгнание в Беларусь — это просто возможность для России укрепить там свой военный потенциал?

положить его в Он контролирует российскую олигархию, потому что имеет влияние на контракты, от которых зависит их богатство, тем самым создавая культуру зависимости и сводя к минимуму риск любого восстания. Пригожин — успешный российский судья, который использовал свою близкую дружбу с Путиным для взаимной выгоды.

Поэтому неудивительно, что Путин явно возмущен тем, что один из его верных друзей, по-видимому, предпринял попытку государственного переворота, назвав это предательством. Первоочередной задачей Путина является сохранение своей власти.

Следите за последними новостями о войне в Украине

Будучи преданным, большинство аналитиков ожидали, что Путин примет ответные меры — очень публично — чтобы предотвратить любые дальнейшие вызовы его власти.

Получается, что Пригожину предложили беспрепятственный проезд в ссылку в Беларусь, так что это временная мера и Пригожин — «ходячий мертвец»?

Несмотря на гнев Путина по поводу явного предательства Пригожина, России нужна наемная военная поддержка, чтобы добиться успеха на поле боя в Украине.

Группа Вагнера во главе с Пригожиным захватила Бахмут, добившись редкого военного успеха русских, поскольку Пригожин утверждал, что его истребители были лучшей армией в мире.

Путин не может позволить своим более опытным бойцам просто уйти с войны на Украине, поэтому в ближайшее время он предложил наемникам Вагнера три варианта: Вступить в российскую армию до 1 июля (что грозит гражданской войной, как это уже произошло). недавно в Судане); вернуться домой (и потерять свой опыт и знания); Или присоединиться к Пригожину в Белоруссии (которая очищает россиян от сторонников Пригожина).

Очевидно, что ни один из этих вариантов не сохраняет наемнический потенциал России.

На этой неделе Владимир Путин выступил перед военнослужащими и сотрудниками силовых структур



Однако, как только пыль уляжется и Пригожин (и его приспешники) будут отделены от организации, весьма вероятно, что из пепла Вагнера восстанет переименованная, меньшая группа наемников, очищенная от повстанческих элементов и преследуемая Министерством обороны России. .

Неясно, сохранит ли Пригожин контроль над своей разросшейся бизнес-империей и своей глобальной группой наемников (за пределами Украины), но теперь, когда Пригожин обжегся, маловероятно, что Путин когда-либо снова станет ему доверять.

Действительно, бизнесмены, связанные с Кремлем, возможно, уже приобрели внутреннюю медиа-империю Пригожина, вероятно, в рамках продолжающихся усилий по подрыву его репутации в России.

Также представляется, что администрация президента России будет иметь прямой контроль над медийными активами Пригожина.

Более того, хотя предложение об изгнании в Беларусь, возможно, укрепило авторитет президента Лукашенко в глазах Путина, присутствие Пригожина в его стране представляет значительный долгосрочный риск, если его сопровождает большое количество закаленных в боях бойцов Вагнера.

Как Вагнер повлиял на войну в Украине?



Читать далее:

Где Евгений Пригожин, генерал Суровкин и Дмитрий Медведев?

Украина заявила, что Россия сокращает персонал на Запорожской АЭС

Российская ракета попала в переполненный украинский ресторан

Путин не хотел бы превращать Пригожина в мученика, поэтому он, вероятно, пока в безопасности. Но как только Путин реструктурирует и переименует свои наемнические способности, изолируя Пригожина от его бизнес-империи и уменьшая его влияние и власть, будущие перспективы Пригожина могут стать еще более ненадежными. В конце концов, критики Кремля имеют неприятную привычку выпадать из окон многоэтажных гостиниц и преждевременно заканчивать свое существование.

Нажмите, чтобы подписаться на Sky News Daily, где бы вы ни получали свой подкаст.

Но Лукашенко тоже должен быть обеспокоен — он предоставил убежище опасному животному, и если Пригожин сохранит хотя бы часть своей империи наемников в изгнании в Беларуси, история может повториться, и Лукашенко будет меньше защищать Путина.

Пригожин был очень влиятельным и успешным российским олигархом. Однако Путин привык приносить жертвы в своей великой стратегической игре в международные шахматы, а Пригожин теперь стал одноразовой пешкой, которой, похоже, пожертвуют, чтобы спасти путинского короля.