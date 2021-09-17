Владимир Путин примет участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, поскольку в отношении России продолжаются допинговые санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг (16 сентября), что президент России Владимир Путин примет участие в Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года после того, как принял приглашение Китая.

«Путин с радостью принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года», – сказал Лавров во время встречи со своим китайским коллегой Ван И в Таджикистане.

Лавров выразил надежду, что Путин и Си смогут встретиться лицом к лицу и что российские и китайские спортсмены «еще раз продемонстрируют свои высокие спортивные и личные качества», сообщает ТАСС.

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Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китая Пекине и в соседней провинции Хэбэй.

Однако важно отметить, что на Москву по-прежнему распространяются спонсируемые государством допинговые санкции: российским спортсменам запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Официальным лицам правительства России не может быть выдана олимпийская аккредитация, если они не приглашены главой принимающей страны.

России запретили участвовать в международных соревнованиях на два года в качестве наказания за допинг, спонсируемый государством, и сокрытие информации на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило России на четыре года посещать крупные спортивные мероприятия.

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Но эти наказания были несколько смягчены Спортивным арбитражным судом и сокращены до двух лет, и спортсмены, не участвовавшие в скандале, получили возможность участвовать в олимпийских соревнованиях.

Некоторым российским спортсменам разрешено выступать в качестве нейтральных представителей под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и представлять Комитет. Им не разрешается соревноваться под своим флагом, и их гимн не будет исполняться после их победы.

Участие России в отложенных Олимпийских играх в Токио-2020 из-за пандемии, которая состоялась в этом году в августе и сентябре, подверглось критике: более 300 российских бегунов участвовали в качестве нейтральных спортсменов.

Они вернулись домой с 20 медалями, заняв пятое место в общем зачете медалей.

(при участии агентств)