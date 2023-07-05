Владимир Путин прославляет российскую экономику: «По крайней мере пока…» | Новости мира

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны работает лучше, чем ожидалось, поскольку премьер-министр Михаил Мишустин сказал ему, что рост ВВП и инфляция были на удивление положительными на фоне вторжения в Украину. Михаил Мишустин заявил Путину, что рост ВВП в этом году может превысить 2%, а инфляция потребительских цен не может подняться выше 5% в годовом исчислении.

Русско-украинская война: виден президент России Владимир Путин. (Рейтер)

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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что российская экономика вырастет на 0,7% в этом году. «Наши результаты, по крайней мере, пока, скажем так, с осторожностью, лучше, чем ожидалось ранее, лучше, чем ожидалось», — сказал Владимир Путин, а агентство Reuters сообщило, что в конце июня в России наблюдался рост ВВП на 1,2 процента. и инфляция на уровне 5,7. % в 2023 году.

Экономика страны сократилась на 2,1% в 2022 году и оказалась под давлением весной прошлого года из-за масштабных санкций, введенных против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

«Уважаемый Владимир Владимирович (Путин), экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, несмотря на все препятствия, возводимые нашей стране», — сказал Михаил Мишустин. Министерство финансов ранее сообщало, что государственные расходы выросли на 26,5% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2023 года.

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Он также сказал премьер-министру России Владимиру Путину, что в этом году экономика будет хорошо себя чувствовать, хотя последствия санкций были болезненными для страны. Министр финансов России Антон Силуанов неоднократно заявлял, что дефицит бюджета страны в этом году не превысит 2% ВВП. Международный валютный фонд ожидает, что в этом году у России будет больший дефицит бюджета.