Владимир Путин также двигает космическую отрасль России | Аталаяр

Указом Президента Владимира Путина от 21 сентября в руки Министра обороны генерала Сергея Шойгу, Юридический инструмент мобилизации около 300 000 резервистов вооруженных сил России.

При таком большом количестве личного состава начальник штаба обороны РФ генерал Валерий Герасимов и вновь назначенный замминистра тыла — 24 сентября — генерал Михаил Мизинцев усилят тыловые подразделения, поддерживающие армейские батальоны. боевые действия на Украине, А также увеличение второй группы сил, отвечающих за обеспечение безопасности на оккупированных территориях.

Но Путин также дал добро на трансформацию огромной космической машины. Он укрепляет свои стратегические вооруженные силы и сектор связи, навигации и наблюдения с помощью спутников, которые служат как гражданским, так и военным целям.

Фото / Хруничев — С момента своего назначения в середине июля новый генеральный директор Российского космического агентства Юрий Борисов совершил поездку по России, чтобы ознакомиться с основными объектами и компаниями, находящимися в его ведении.

Проведение масштабной реорганизации огромной московской космической ткани возложено на нового генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» генерала Юрия Борисова. Который до своего назначения в середине июля отвечал за надзор за базой оборонных технологий, в том числе ядерной.

С момента вступления в должность немногим более двух месяцев назад Юрий Борисов участвовал в настоящем марафоне встреч и поездок по России. Он побывал в районах Байконур, Плесецк и Восточный, встретился с руководителями крупных предприятий и зачитал отчеты о проделанной работе от руководителей конструкторских бюро и генералов стратегических сил.

Фото / Ольга Балачева ТАСС. Подавляющее большинство резервистов было мобилизовано для усиления тыловых частей. Их задачи возложены на генерала Михаила Мизинцева (на фото), заместителя министра тыла с 24 сентября.

На пути к маркетингу продуктов и услуг

Борисов пришел к выводу, что российская космическая экосистема «необходимо реформировать на основе семи основных приоритетов». Основная цель состоит в том, чтобы «инициировать процесс преобразования космических предприятий», чтобы была создана «новая система промышленного производства и управления», основанная на принципах стандартизации и стандартизации, что позволит «переориентировать сектор на маркетинг товаров и услуг».

В целях сохранения гражданского и военного присутствия Москвы в космическом пространстве реструктуризация промышленности будет сопровождаться политикой по усилению стареющих кадров инженерно-технического и квалифицированного персонала. Которые составляют более пятидесяти государственных учреждений и компаний в национальном космическом секторе. А также сотни компаний, расположенных по всей России, которые снабжают их необходимыми ингредиентами.

На недавней встрече в Санкт-Петербурге президент Роскосмоса подчеркнул, что стратегические задачи, стоящие перед миром Это требует от Кремля принятия решения о преобразовании своей космической отрасли. «Нам нужно научиться действовать быстро и гибко, чтобы более эффективно решать проблемы и управлять изменениями», — сказал Борисов.

Фото / Хруничев — Юрий Борисов провел более половины лета, встречаясь с руководителями ведущих российских космических компаний и получая брифинги об их положении и планах на будущее.

Анализ Борисова и его знания отрасли показал, что работе Роскосмоса «тормозит» ряд «узких мест» которые накапливались годами. По словам Борисова, чтобы преодолеть узкое место, нужны «достаточные инвестиции, развертывание новых орбитальных групп и выход на новые рынки».

Одним из таких новых рынков являются космические данные.. Глава Роскосмоса сообщает, что существует «высокий спрос» на глобальную информацию дистанционного зондирования Земли в оптическом, инфракрасном и радиолокационном спектрах, которую Роскосмос полагается на спутники семейства «Смотр» и «Беркут».

Фото / Виталий Набар ТАСС. Также 300 тысяч призывников-резервистов будут прикомандированы к воинским частям, призванным обеспечивать безопасность на оккупированных территориях Украины.

Огромное созвездие Сафра

Главный проект, доставшийся Юрию Борисову в наследство от своего предшественника Дмитрия Рогозина, и на который также делает ставку генерал-ветеран, ныне глава Роскосмоса, — огромная группировка «Сфера». С его помощью Москва намерена одновременно дать толчок массовому производству спутников и развертыванию сетей в космосе.

Также «Сфера» будет оказывать коммерческие услуги в высоких широтах необъятной России, Плотность населения очень низкая, а гололедица препятствует распространению волоконно-оптических сетей связи. В таких районах спутники помогут обеспечить весь спектр услуг связи для дома и транспорта.

Фото / Роскосмос — Под руководством Юрия Борисова Россия проведет реформу своих космических предприятий и внедрит новую систему промышленного производства и управления, переориентированную на маркетинг продукции и услуг.

Большая группировка Safra будет состоять из различных моделей спутников дистанционного зондирования и связи. Среди последних Скифов минимальное количество их будет около десяти. Они будут размещены на высоте 8070 км для обеспечения широкополосного доступа в Интернет.

Запуск первого «демонстрационного» «Скифа» под названием «Скиф-Д» запланирован на 22 октября с космодрома «Сибирский Восточный». Другие — это Marafon-IoT в количестве 264, которые будут размещены на низких орбитах на высоте 750 километров. Последний будет посвящен Интернету вещей (IoT) и начнет летать в 2024 году.

Фото / Роскосмос — Официальная презентация большой группировки «Сфера», которая объединяет спутники связи (Скиф и Марафон-IoT) и спутники наблюдения для доставки интернета, данных и изображений в Сибирь, Арктику и Северный морской путь

Россия имеет сильный геостратегический интерес к арктическому региону и Северному морскому пути. Юрий Борисов хочет создать необходимую космическую и наземную инфраструктуру для обеспечения сбора данных, связи и прогнозов погоды, актуальных для международных морских перевозок. «Сфера» предоставит изображения и информацию о состоянии льда и движениях айсбергов на всем пути, независимо от облачности или полярной ночи.