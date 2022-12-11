Владимир Путин беседует с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Владимир Путин беседует с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

В следующем году Россия потратит около трети своего бюджета на оборону, безопасность и правоохранительные органы. Украина Британская разведка сообщает, что война продолжается.

Президент России Владимир Путин На прошлой неделе были подписаны правовые меры, согласно которым в 2023 году в этих регионах будет потрачено 117,5 млрд фунтов стерлингов, или 9 трлн рублей.

По данным Минобороны, «это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами и составит более 30 процентов всего бюджета России».

В своем последнем разведывательном отчете о войне на Украине они добавили: «Бюджет, утвержденный Путиным, вероятно, будет чрезмерно оптимистичным с точки зрения его прогноза доходов и расходов на 2023 год.

Таким образом, другие части российского бюджета, вероятно, будут подвергаться все большему давлению в плане субсидирования расходов на войну.

Подробная информация об экономических издержках продолжающегося вторжения для России — что началось в феврале — пришли после появления Москвы Он становится все более популярным на Иран за военную помощь.

Министерство обороны заявило, что России необходимо пополнить свой арсенал баллистических ракет, чтобы она могла продолжать наносить удары по критически важной национальной инфраструктуре Украины.

В обмен на поддержку Ирана Россия предоставляет режиму страны «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, который меняет их отношения в области обороны».

По данным Великобритании, у России заканчиваются баллистические ракеты малой дальности, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 километров.

«Если России удастся поставить на вооружение значительное количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения и расширения своей кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины», — заявили в Минобороны.

Модернизация пришла с появлением Украины Выпущено более половины территорий, оккупированных Россией с начала войны.

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