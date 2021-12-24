«Мы никому не угрожали!»

Владимир Путин сам прорабатывал мой вопрос о том, будет ли он безоговорочно гарантировать, что не вторгнется в Украину или любую другую суверенную страну.

«Разве мы не размещаем ракеты возле границ США? Нет! США только что пришли с ракетами к нашему крыльцу. Они уже на пороге!» — добавил президент России.

«Вы должны дать нам гарантии — это ваше, вы должны сделать это прямо сейчас. Прямо сейчас!»

Через 10 минут он всем улыбнулся и заявил, что подарки должны получать только дедушка и хорошие дети.

Это характер г-на Путина Ежегодная пресс-конференция — Часто задаваемые интересные вопросы, начиная от актуальных СМИ и заканчивая международными и местными проблемами.

В этом году благодаря тщательно отобранным Кремлем СМИ их число сократилось вдвое из-за эпидемий.

Это происходит в то время, когда в западных столицах очень обеспокоены тем, что крупнейшее наращивание военной мощи России на границе с Украиной является предвестником войны.

Большинство указывает на то, что Путин планирует вторжение, но может ли он дважды подумать?

«Мы точно знаем, кто враг» — в авангарде забытой войны

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НАТО уже давно было жучком Владимира Путина на пороге России



Расширение НАТО на восток долгое время было болезненным вопросом для президента России.

Путин искренне расстроен

Несомненно, он считает, что его заявление о том, что НАТО только на словах пообещает Советскому Союзу не размещать войска за пределами Восточной Германии, действительно обидно.

«В 90-е годы НАТО гарантировало, что мы не продвинемся ни на дюйм на восток. И знаете что? Они обманули нас», — сказал Путин.

«Пять волн расширения НАТО! Ну вот, теперь они с вооруженными силами в Румынии и Польше».

Даже бывший президент СССР Михаил Горбачев не дал этих обещаний.

Но достаточно того, что западные лидеры не особо отрицали эту веру советских коллег.

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Президент России на ежегодной пресс-конференции задал ряд вопросов.



НАТО долгое время оставалось выжившим у Путина на пороге России.

Но он хорошо справляется с изображением России как партии-жертвы, а Запад как экзистенциальной угрозы, не только удовлетворенный распадом Советского Союза, но и теперь полон решимости ускорить распад России.

Под атакой со всех сторон

Это было послание к его аудитории, которая пришла домой, чтобы укрепить понятие «Крепость Россия», атакованная со всех сторон.

Представление о том, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом, сколько бы об этом ни говорилось, не нравится Кремлю.

Таким образом, похоже, что в следующем году Россия сядет за стол переговоров с боевым настроем, но это лучше, чем настоящая борьба.

Вопрос в том, Требования России Являются ли они достаточно иностранными, чтобы служить предлогом для войны? Или они просто играют в жесткую игру и становятся все более и более похожими на любого хорошего торговца.

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Вопросы От международных дел до местных проблем часто задают вопросы СМИ.



Есть те, кто опасается, что любые уступки г-ну Путину в Европе покажут слабость, уступят ему дюйм, он сделает милю.

Но необходимо обсудить вопросы, связанные со стратегической стабильностью и контролем над вооружениями, и признать НАТО, по крайней мере, на пороге России, как законную заботу Кремля.

Требования юридических гарантий для государства, которое отравляет невротических агентов советской эпохи и стремится еще больше подорвать порядок, основанный на международных правилах, таких как захват территорий суверенных государств или проведение массовых кибератак, очень богаты.

Восточная Украина не эквивалент геноцида

Г-н Путин уже сказал, что происходящее на востоке Украины равносильно геноциду; Нет.

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1:06

Российская военная разведка засняла удар беспилотника в районе Кадамовского хребта в Ростовской области на юге России.



Но он готовит свой народ к тому, чтобы назвать провокацию одним из самых распространенных слов в российском государстве. Представление о том, что другого выхода, кроме въезда в Россию, нет. Чтобы защитить ни в чем не повинных мирных жителей Донбасса, большинство из них теперь являются гражданами России.

Поэтому вполне естественно, что Запад должен быть более осторожным, но, как заявила в четверг госсекретарь Лиз Трасс, диалог — это единственный выход.

Честный диалог с Россией приведет к значительному одобрению сокращения расширения ее границы с Украиной.

Это первый и главный камень преткновения, которых, несомненно, будет много.

Тем не менее даже г-н Путин должен признать, что он заслуживает того, чтобы ему предложили шанс на мир.