Владимир Путин усиливает идею «Крепости Россия» нацеленную на НАТО | Мировые новости

«Мы никому не угрожали!»
Владимир Путин сам прорабатывал мой вопрос о том, будет ли он безоговорочно гарантировать, что не вторгнется в Украину или любую другую суверенную страну.
«Разве мы не размещаем ракеты возле границ США? Нет! США только что пришли с ракетами к нашему крыльцу. Они уже на пороге!» — добавил президент России.
«Вы должны дать нам гарантии — это ваше, вы должны сделать это прямо сейчас. Прямо сейчас!»
Через 10 минут он всем улыбнулся и заявил, что подарки должны получать только дедушка и хорошие дети.
Это характер г-на Путина Ежегодная пресс-конференция — Часто задаваемые интересные вопросы, начиная от актуальных СМИ и заканчивая международными и местными проблемами.
В этом году благодаря тщательно отобранным Кремлем СМИ их число сократилось вдвое из-за эпидемий.
Это происходит в то время, когда в западных столицах очень обеспокоены тем, что крупнейшее наращивание военной мощи России на границе с Украиной является предвестником войны.
Большинство указывает на то, что Путин планирует вторжение, но может ли он дважды подумать?
«Мы точно знаем, кто враг» — в авангарде забытой войны
Расширение НАТО на восток долгое время было болезненным вопросом для президента России.
Путин искренне расстроен
Несомненно, он считает, что его заявление о том, что НАТО только на словах пообещает Советскому Союзу не размещать войска за пределами Восточной Германии, действительно обидно.
«В 90-е годы НАТО гарантировало, что мы не продвинемся ни на дюйм на восток. И знаете что? Они обманули нас», — сказал Путин.
«Пять волн расширения НАТО! Ну вот, теперь они с вооруженными силами в Румынии и Польше».
Даже бывший президент СССР Михаил Горбачев не дал этих обещаний.
Но достаточно того, что западные лидеры не особо отрицали эту веру советских коллег.
НАТО долгое время оставалось выжившим у Путина на пороге России.
Но он хорошо справляется с изображением России как партии-жертвы, а Запад как экзистенциальной угрозы, не только удовлетворенный распадом Советского Союза, но и теперь полон решимости ускорить распад России.
Под атакой со всех сторон
Это было послание к его аудитории, которая пришла домой, чтобы укрепить понятие «Крепость Россия», атакованная со всех сторон.
Представление о том, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом, сколько бы об этом ни говорилось, не нравится Кремлю.
Таким образом, похоже, что в следующем году Россия сядет за стол переговоров с боевым настроем, но это лучше, чем настоящая борьба.
Вопрос в том, Требования России Являются ли они достаточно иностранными, чтобы служить предлогом для войны? Или они просто играют в жесткую игру и становятся все более и более похожими на любого хорошего торговца.
Есть те, кто опасается, что любые уступки г-ну Путину в Европе покажут слабость, уступят ему дюйм, он сделает милю.
Но необходимо обсудить вопросы, связанные со стратегической стабильностью и контролем над вооружениями, и признать НАТО, по крайней мере, на пороге России, как законную заботу Кремля.
Требования юридических гарантий для государства, которое отравляет невротических агентов советской эпохи и стремится еще больше подорвать порядок, основанный на международных правилах, таких как захват территорий суверенных государств или проведение массовых кибератак, очень богаты.
Восточная Украина не эквивалент геноцида
Г-н Путин уже сказал, что происходящее на востоке Украины равносильно геноциду; Нет.
Но он готовит свой народ к тому, чтобы назвать провокацию одним из самых распространенных слов в российском государстве. Представление о том, что другого выхода, кроме въезда в Россию, нет. Чтобы защитить ни в чем не повинных мирных жителей Донбасса, большинство из них теперь являются гражданами России.
Поэтому вполне естественно, что Запад должен быть более осторожным, но, как заявила в четверг госсекретарь Лиз Трасс, диалог — это единственный выход.
Честный диалог с Россией приведет к значительному одобрению сокращения расширения ее границы с Украиной.
Это первый и главный камень преткновения, которых, несомненно, будет много.
Тем не менее даже г-н Путин должен признать, что он заслуживает того, чтобы ему предложили шанс на мир.
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