Властелин колец: Мрачный прием Голлума вызывает извинения со стороны Дедала.

Вы знаете, что находитесь в неловком положении, когда вам нужно опубликовать заявление в Твиттере. Разработчик Daedalic Entertainment принес официальные извинения тем, кто играл в «Властелин колец: Голлум», игру, которая не была очень хорошо принята. Фактически, она считается одной из худших игр на PS5.

Хотя это неприятная новость для студии, команда, похоже, коллективно поднимает руку в этом заявлении в социальных сетях:

Несколько слов от команды «Властелин колец: Голлум™» pic.twitter.com/adPamy5EjO— Властелин колец: Голлум (GollumGame) 26 мая 2023 г.

«Мы хотели бы искренне извиниться за разочаровывающий опыт, который у многих из вас был с «Властелином колец: Голлум» после его выхода», — говорится в нем. «Мы признаем и глубоко сожалеем, что игра не оправдала ожиданий, которые мы возложили на себя или наше преданное сообщество. Пожалуйста, примите наши искренние извинения за любое разочарование, которое это могло вызвать».

Далее в заявлении игроки благодарны за их отзывы с момента выпуска и говорится, что команда «активно прислушивалась к вашим голосам, читала ваши отзывы и анализировала конструктивную критику». Daedalic работает над устранением ошибок в игре и другими техническими проблемами и выпустит эти исправления в следующих патчах. В конце он говорит, что будет держать игроков в курсе и предоставлять обновления для всех изменений.

Мы не можем игнорировать это: игра находится в грубом состоянии, но мы надеемся, что Daedalic сможет сгладить даже самые вопиющие проблемы и сделать The Lord of the Rings: Gollum в лучшей форме. Вы играли в эту игру? Что вы думаете об этом до сих пор? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.