Власти города заявили, что в результате российских ударов по Киеву пострадали не менее пяти человек.

КИЕВ (Рейтер) — По меньшей мере пять человек получили ранения в результате российских ударов по Киеву, поскольку Москва начала очередное крупномасштабное наступление в Украине, заявили официальные лица в Киеве рано утром в понедельник.

Мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что три человека пострадали в результате взрывов в Соломенском районе Киева, еще двое пострадали при падении обломков беспилотника на Святошинский район к западу от центра столицы.

Обломки дрона упали на двухэтажный дом в Святошинском районе, сообщил Кличко, добавив, что в Киеве продолжаются взрывы.

Военная администрация города заявила, что разрушения произошли в результате обстрелов.

«Не исключено, что в результате падения обломков на припаркованный во дворе многоквартирного дома автомобиль загорелся», — говорится в сообщении администрации. «Зафиксировано падение обломков на жилой дом».

Свидетели агентства Рейтер заявили, что слышали несколько взрывов в Киеве, а местные власти заявили, что системы ПВО отражали атаки.

Местный украинский чиновник сообщил, что также был слышен взрыв после ракетного обстрела черноморского города Одесса ночью, а украинские СМИ сообщили о звуках взрывов на юге Херсонской области.

Кроме того, в воскресенье российские войска нанесли бомбовые удары по восьми объектам в Сумской области на северо-востоке Украины, говорится в сообщении областной военной администрации в Facebook.

(Отчетность Валентина Огириенко, Глеба Гаранича, Лидии Келли и Элейн Монаган; редакция Химани Саркар)