Власти Ирана арестовали оскароносную киноактрису

Каир (AFP). Власти Ирана в субботу арестовали одну из самых известных актрис страны, сообщили государственные СМИ, по обвинению в распространении лжи о общенациональных протестах.

Согласно сообщению IRNA, Таране Алидоости, звезда оскароносного фильма «Коммивояжёр», была арестована через неделю после того, как опубликовала в Instagram сообщение, в котором выразила свою солидарность с первым человеком, недавно казнённым за преступления, предположительно совершенные во время протестов. .

Это объявление является последним в серии арестов знаменитостей, в том числе футболистов, актеров и влиятельных лиц, в ответ на их публичную демонстрацию поддержки антиправительственных демонстраций, длящихся уже третий месяц.

Согласно сообщению, размещенному на официальном Telegram-канале государственных СМИ, Алидусти была арестована за то, что она не предоставила «никаких документов, подтверждающих ее утверждения».

В нем говорится, что многие другие иранские знаменитости были «вызваны в суд по обвинению в публикации провокационного контента» и что некоторые из них были арестованы. Он не сообщил никаких подробностей.

38-летняя актриса написала в своем посте: «Его зовут Мохсен Шакари. Любая международная организация, которая наблюдает за этим кровопролитием и не предпринимает никаких действий, является позором для человечества».

Шекари был казнен 9 декабря после того, как иранский суд обвинил его в вырубке улицы в Тегеране и нападении с мачете на сотрудника сил безопасности страны.

В ноябре власти арестовали двух популярных иранских актрис Хенгаме Газиани и Катион Риахи за выражение солидарности с протестующими в социальных сетях. Фурия Гафури, иранский футболист, также был арестован в прошлом месяце по обвинению в «оскорблении национальной сборной по футболу и пропаганде против правительства». Все трое были освобождены.

С сентября Алидоости публично выразил свою солидарность с протестующими как минимум в трех постах в Instagram. Ее аккаунт, у которого было около 8 миллионов подписчиков, был заблокирован.

На прошлой неделе Иран казнил второго заключенного, Маджида Резу Рахнаварда, за акции протеста. Тело Ранорда было оставлено висеть на строительном кране в качестве страшного предупреждения для других. Иранские власти утверждали, что Рахнавард нанес ножевые ранения двум членам их военизированных формирований.

И Шекари, и Рахнавард были казнены менее чем через месяц после того, как им были предъявлены обвинения, что подчеркивает скорость, с которой Иран сейчас приводит в исполнение вынесенные смертные приговоры за предполагаемые преступления, связанные с демонстрациями. Активисты говорят, что по меньшей мере 10 человек были приговорены к смертной казни на закрытых слушаниях. Иран — одна из самых казненных стран в мире.

В Иране произошли протесты после убийства 22-летней Мохсы Амини 16 сентября после того, как она была задержана полицией нравов. С тех пор протесты превратились в один из самых серьезных вызовов иранской теократии, установленной Исламской революцией 1979 года.

Алидоости ранее критиковал иранское правительство и его полицию перед протестами в этом году.

В июне 2020 года она была приговорена к пяти месяцам лишения свободы условно после того, как в 2018 году раскритиковала полицию в Твиттере за нападение на женщину, снявшую хиджаб.

По меньшей мере 495 человек были убиты в ходе демонстраций в результате разгона, по данным правозащитников в Иране, группы, которая следит за протестами с момента их возникновения. Власти задержали более 18 200 человек.

Другие известные фильмы, в которых Алидоости снялся, включают «Красивый город» и «Об Элли».