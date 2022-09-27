Власти ищут причину утечки российского газопровода в море

Копенгаген, Дания — Власти пытались определить причину загадочных утечек и низкого давления в газопроводах, идущих из России в Германию по дну Балтийского моря, во вторник, когда должен был открыться новый газопровод, призванный отучить Польшу и Европу от российского газа.

Ни по одному из двух трубопроводов, «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2», газ из России не шел на фоне энергетического кризиса с Европой из-за вторжения в Украину. Однако оба заполнены природным газом, который используется для обогрева домов, выработки электроэнергии и работы заводов.

Официальные лица заявили, что утечки не представляют угрозы для энергоснабжения, учитывая, что Россия не поставляет через них газ, а эксперты заявили, что воздействие на окружающую среду будет ограниченным.

Датские власти объявили в понедельник, что обнаружена утечка в трубопроводе «Северный поток — 2», который никогда не использовался. Позже им сообщили о значительном падении давления в «Северном потоке-1», который до недавнего времени был основным поставщиком газа в Германию.

Шведская морская администрация сообщила во вторник, что в трубопроводе Nord Stream 1, который частично проходит в шведских водах, обнаружены две утечки. Датские власти также подтвердили утечку.

Датское морское управление выпустило навигационную тревогу и установило запретную зону с целью обеспечения того, чтобы суда не проходили вблизи мест утечки. Датские власти заявили, что корабли могут потерять плавучесть, если зайдут в этот район, а также может возникнуть риск возгорания над водой и в воздухе. Шведские власти направили аналогичные предупреждения.

Утечки были обнаружены в трубопроводах к северо-востоку и юго-востоку от датского острова Борнхольм.

А датские СМИ цитируют министра энергетики Дании Дэна Йоргенсена, который заявил, что «власти и правительство внимательно следят за ситуацией».

Министерство экономики Германии заявило, что расследует причину падения давления в «Северном потоке-1» и что «в настоящее время мы не знаем, что вызвало падение давления».

Трубопроводы были в центре энергетической войны между Европой и Россией с момента вторжения на Украину в конце февраля. Сокращение поставок российского газа вызвало стремительный рост цен на энергоносители, причинив боль многим по всей Европе и посеяв опасения по поводу приближающейся зимы, а также заставив правительства облегчить боль чрезвычайно высоких счетов своих граждан.

По всей Европе страны изо всех сил пытаются найти другие источники газа, начиная с разных мест. Польша, например, уже была на правильном пути, когда война начала освобождать себя от российского газа после многолетней работы по поиску других источников, включая импорт СПГ из США и Ближнего Востока. Напротив, Германия сейчас только пытается быстро построить терминалы СПГ.

Одним из примечательных проектов в борьбе за энергетическую безопасность является Балтийская труба, трубопровод, по которому норвежский газ транспортируется через Данию и вдоль Балтийского моря в Польшу. Его должны открыть польские, датские и норвежские официальные лица во вторник на севере Польши.

Из двух трубопроводов, пострадавших от утечек, «Северный поток — 2» так и не работал, а «Северный поток — 1» доставлял газ в Германию до этого месяца, когда российский энергетический гигант «Газпром» прекратил поставки, сославшись на необходимость срочного ремонта.

Немецкие официальные лица отвергли интерпретацию «Газпромом» технических проблем как прикрытие для игры на политической власти с целью повышения цен и распространения неопределенности.

«Северный поток — 2» уже был завершен, когда канцлер Германии Олаф Шульц приостановил свои показания накануне российского вторжения в Украину.

Германия сильно зависела от поставок природного газа из России, но Берлин пытается искать другие источники энергии.

Несмотря на опасения по поводу нехватки газа в зимнее время, в последние недели в Германии и других частях Европы увеличилось количество запасов газа.

«Мы не видим никакого влияния на безопасность поставок», — заявило министерство экономики Германии, имея в виду падение давления в «Северном потоке-1». 1. Больше нет. Уровни продолжаются. Хранилище неуклонно растет. В настоящее время они составляют около 91%».

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Свой вклад внесли корреспонденты Ассошиэйтед Пресс Кирстен Гришаппер в Берлине, а также Моника Сисловска и Ванесса Гера в Варшаве.