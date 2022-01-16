Власти Казахстана увеличили число погибших в результате беспорядков до 225 | Казахстан

Насильственные беспорядки в Казахстан Начавшиеся с мирных протестов в начале января, унесшие 225 жизней, власти заявили о резком увеличении предыдущего числа погибших.

«Во время режима ЧП в морг доставлены тела 225 человек, из них 19 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», — сообщил на брифинге в субботу главный прокурор по уголовным делам прокуратуры Серик Чалбаев.

Шалабьев добавил, что остальные были «вооруженными бандитами, участвовавшими в терактах». «К сожалению, жертвами терактов стали и мирные жители».

Беспрецедентные столкновения между силами безопасности и антиправительственными протестующими в богатой энергоносителями бывшей советской стране побудили президента Касым-Жомарта Токаева объявить чрезвычайное положение и Обращение за помощью к военному блоку во главе с Россией.

Шалабев сказал, что 50 000 человек присоединились к беспорядкам по всей стране, когда 5 января они достигли своего апогея, когда толпы штурмовали и поджигали правительственные здания, автомобили, банки и магазины в нескольких крупных городах.

Ранее Казахстан признал, что в конфликте, разоблачившем распри во главе правительства, погибло менее 50 человек — 26 «вооруженных преступников» и 18 силовиков. Число погибших превышает 164 человека. Оно появилось на официальном канале Telegram на прошлой неделе, но быстро исчезло.

Более 2600 человек обратились за медицинской помощью в больницы, 67 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь Минздрава Асель Артакшинова.

Власти Казахстана обвинили в насилии бандитов и международных «террористов», которые, по их словам, угнали протесты, в результате которых центр беспорядков переместился с запада в Алматы, крупнейший город страны. Они не представили доказательств личности предполагаемых иностранных бандитов и террористов.

Протесты стали самой большой угрозой для режима, установленного президентом-основателем Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который ушел в отставку в 2019 году и выбрал Токаева своим преемником.

Народный гнев направлен на Назарбаева81-летний мужчина руководил Казахстаном с 1989 года, прежде чем передать власть.

На этой неделе Токаев предпринял беспрецедентную атаку на Назарбаева, заявив, что его наставник не смог поделиться огромным богатством страны с простыми казахами.

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казина» заявил в субботу, что двое родственников Назарбаева, Димаш Дусанов и Кират Шарибаев, потеряли работу в ведущих энергетических компаниях.

В фонде заявили, что эти шаги были предприняты «на основании решения совета директоров».

Широко распространено мнение, что 58-летний Шарибаев является мужем старшей дочери Назарбаева, Дариги Назарбаевой. Он руководил национальной газовой компанией «КазакГаз», ранее называвшейся «КазТрансГаз».

40-летний Дусанов является мужем младшей дочери Назарбаева, 41-летней Алии Назарбаевой, которая возглавляла национальную нефтетранспортную компанию «КазТрансОйл».

Токаев частично обвинил «Казахгаз» в историческом кризисе, который начался с роста цен на сжиженный углеводородный газ, популярное топливо, что привело к вспышке мирных протестов в начале января.

У Назарбаева три дочери. Тимур Кулибаев, муж средней дочери Динары Кулибаевой, считается одним из самых богатых людей страны с обширными интересами в энергетическом секторе. Вместе супруги контролируют крупнейший коммерческий банк Казахстана «Халык».

Совместно с Agence France-Presse и Reuters