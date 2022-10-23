Власти Коста-Рики обнаружили обломки предположительно самолета с немецким бизнесменом

САН-ХОСЕ (Рейтер) — Немецкий бизнесмен Райнер Шаллер, известный как группа фитнес-студий, был среди пассажиров самолета, который, как считается, разбился в Коста-Рике, сообщили власти центральноамериканской страны в субботу.

Власти Коста-Рики заявили, что ранее в субботу примерно в 17 милях (28 км) от аэропорта Лимоне они обнаружили обломки частного самолета, на борту которого находился Шаллер, основатель немецкой сети спортзалов McFit, и некоторые члены его семьи.

53-летний Шаллер путешествовал с другими немцами, включая 44-летнюю женщину, 40-летнего мужчину и двух несовершеннолетних. Министерство безопасности Коста-Рики заявило, что 66-летний пилот был гражданином Швейцарии.

Министр безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес заявил ранее, что власти Коста-Рики получили предупреждение в пятницу вечером о пропавшем самолете, который следовал из Мексики в Лимон.

Торрес сказал, что самолет потерял связь с диспетчерской вышкой возле Барра-де-Парисмина, в нескольких минутах от Лимона.

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Дополнительный отчет Альваро Мурильо в Сан-Хосе; Автор Кассандра Гаррисон. Под редакцией Джейсона Нили, Мэтью Льюиса и Дэниела Уоллиса

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