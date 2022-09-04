Власти Пакистана проникают в озеро, чтобы спасти другие районы от затопления | Пакистан

Наводнение власти Пакистан Министр сказал, что из-за прорыва крупнейшего в стране пресноводного озера около 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, в то же время спасая густонаселенные районы от сбора паводковых вод.

Рекордные муссонные дожди и таяние ледников в северных горах Пакистана вызвали наводнения, от которых пострадали 33 миллиона человек и погибли не менее 1290 человек, в том числе 453 ребенка. Наводнения, в которых обвиняют климатический коллапс, продолжают распространяться.

Окружной министр ирригации Джам Хан Шоро заявил, что озеро Манчар, которое используется для хранения воды, уже достигло опасного уровня, и растущее давление представляет угрозу для прилегающих районов в южной провинции Синд.

Он сказал, что брешь затронет около 100 000 человек, но это поможет спасти больше сообществ, а также снизить уровень воды в других наиболее пострадавших районах.

«Создав брешь, мы пытались спасти город Сехван. Уровень воды в городах Джухи и Мехар в районе Даду упадет из-за этой бреши в озере», — сказал Шоро агентству Reuters.

Было неясно, сколько из 100 000 человек, которым было приказано покинуть свои дома, действительно это сделают.

Некоторые люди, перемещенные в результате наводнения, жалуются на переполненность приютов, в то время как другие не хотят оставлять свои вещи.

Помимо исторических осадков, южному Пакистану пришлось бороться с растущим наводнением из-за потока воды, стекающего по реке Инд.

За квартал, закончившийся в августе, в стране уже выпало почти в три раза больше среднего количества осадков за 30 лет, в общей сложности 390,7 мм (15,38 дюйма). Больше всего пострадала провинция Синд с населением 50 миллионов человек, где осадков выпало на 464% больше, чем в среднем за 30 лет.

Находясь ниже по течению от Инда, южные части страны видели, как воды рек, стекающих с севера, разбухают. Ограниченные плотины и водохранилища в Пакистане уже переполнены и не могут использоваться для перекрытия потоков вниз по течению.

Согласно данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), плотина Тарбелла на северо-западе была загружена — 1550 футов и 5,8 миллиона акров — в течение нескольких недель. Ниже по течению в Инде арки находятся под давлением, поскольку уровень наводнения в реке Инд повышается, говорится в последнем отчете NDMA.

Власти также готовятся к новым дождям на севере в ближайшие несколько дней до вторника. «Метеорологический департамент Пакистана (PMD) прогнозирует, что слабые муссонные течения, идущие из Аравийского моря, проникают в верхнюю и центральную части страны, вызывая более поздние дожди/грозы», — сообщили в метеорологическом департаменте Пакистана.

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Местные администрации предупреждены о необходимости соблюдать повышенную готовность и ограничить движение транспортных средств в районах, подверженных наводнениям и оползням, а также вблизи водотоков.

Она сказала, что некоторые жители на севере могут подвергаться риску, и посоветовала «своевременно эвакуироваться».

Согласно обновленной информации NDMA, число погибших за ночь от наводнения увеличилось на 25 человек, в том числе 12 детей. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заявил, что существует риск «большей» детской смертности от этой болезни.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в воскресенье призвал ЮНИСЕФ и другие глобальные агентства помочь контролировать детскую смертность. «В то время, когда Пакистан борется с одной из самых страшных климатических катастроф, в первую очередь страдают дети». чирикать.

В воскресенье в Пакистане приземлились самолеты с гуманитарной помощью из ЮНИСЕФ, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.