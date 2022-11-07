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Власти России: возвращение власти в оккупированный Херсон | Новости мира

7 ноября, 2022
Boleslava Sokolova

READ  Российская полиция обнаружила драгоценности на сумму более 2 миллионов долларов в грязных мешках, закопанных в землю после ограбления чемпионата мира по футболу 2018 года.

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