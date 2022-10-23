Власти России советуют мирным жителям покинуть Украину | Новости, спорт, вакансии

Эндрю Мелдрам и Ассошиэйтед Пресс, Джоанна Козловска

Киев, Украина (AP) – Российские власти в Украине призвали всех жителей Херсона «немедленно» покинуть субботу в преддверии ожидаемого наступления украинских войск, которые начнут контратаку, чтобы отбить один из первых городских районов, захваченных Россией после ее вторжения. Страна.

В сообщении в службе обмена сообщениями Telegram прокремлевская областная администрация настоятельно призвала мирных жителей использовать водные переправы через крупную реку, чтобы углубиться в подконтрольную России территорию, ссылаясь на напряженную ситуацию на фронте, угрозу бомбардировок и предполагаемые планы . О «терактах» Киева.

Херсон находился в руках русских с первых дней почти восьмимесячной войны на Украине. Город является столицей одноименного региона, одного из четырех регионов, которые президент России Владимир Путин незаконно аннексировал в прошлом месяце и в четверг ввел в России военное положение.

В пятницу украинские силы бомбили российские позиции в провинции, нацеливаясь на пути снабжения прокремлевских сил через Днепр и готовясь к последней отчаянной попытке вернуть себе город.

Украинская армия отбила большие территории на севере региона после контратаки в конце августа. О новых успехах она рассказала в субботу, сообщив, что российские войска были вынуждены отойти из сел Чаревный и Чакалов Переславского района.

Сообщается, что чиновники, назначенные русскими, отчаянно пытаются превратить Херсон — главную цель для обеих сторон из-за крупных промышленных предприятий и портов — в крепость, пытаясь переселить десятки тысяч жителей.

По данным Генерального штаба ВСУ, Кремль перебросил в близлежащие районы до 2000 новобранцев для восполнения потерь и усиления передовых частей.

Широкая река Днепр является основным фактором боевых действий, из-за чего России трудно снабжать свои силы для защиты города Херсона и прилегающих территорий на Западном берегу после непрерывных украинских ударов, которые привели к непригодности основных переправ.

Контроль над Херсоном позволил России возобновить подачу пресной воды из Днепра в Крым, который был перекрыт Украиной после аннексии Москвой Черноморского полуострова. Крупная гидроэлектростанция вверх по течению от Херсона является основным источником энергии для южного региона. Украина и Россия обвинили друг друга в попытке взорвать территорию, чтобы затопить равнинную территорию.

Поддерживаемые Кремлем херсонские власти ранее объявили о планах эвакуации через реку всех назначенных Россией чиновников и до 60 000 мирных жителей, что, по словам местного лидера Владимира Сальдо, было «организованным и постепенным исходом».

Другой российский чиновник подсчитал в субботу, что около 25 000 человек со всего региона перебрались через Днепр. В одном из сообщений Telegram Кирилл Стримосов заявил, что мирные жители переезжают добровольно.

«Люди активно переезжают, потому что приоритетом сегодня является жизнь. Мы никого никуда не таскаем», — сказал он, добавив, что некоторые жители могут ждать, когда украинская армия отвоюет город.

Украинские и западные официальные лица выразили обеспокоенность по поводу возможного насильственного переселения населения в Россию или на оккупированные Россией территории.

Украинские официальные лица призвали жителей Херсона сопротивляться попыткам их переселения, а один местный чиновник заявил, что Москва хочет взять в заложники мирных жителей и использовать их в качестве живого щита.

В других частях оккупированной страны сотни тысяч людей в центральной и западной Украине проснулись в субботу из-за частых отключений электроэнергии и выстрелов. В своей последней военной тактике Россия усилила удары по электростанциям, системам водоснабжения и другой ключевой инфраструктуре по всей стране.

В заявлении ВВС Украины в субботу говорится, что Россия нанесла «обширный ракетный удар» по «критической инфраструктуре», добавив, что она сбила 18 из 33 крылатых ракет, запущенных с воздуха и моря.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что Россия выпустила 36 ракет, большая часть которых была сбита.

«Эти вероломные удары по критически важным объектам — отличительная тактика террористов», — сказал Зеленский. «Мир может и должен остановить этот терроризм».

Во второй половине дня над Украиной дважды прозвучали сирены воздушной тревоги, заставив жителей бежать в убежища, поскольку украинская ПВО пыталась сбить приближающиеся взрывоопасные беспилотники и ракеты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в мессенджере Telegram, что утром в субботу были сбиты «несколько ракет», нацеленных на украинскую столицу.

В своем утреннем обновлении офис президента сообщил, что в Черкасской области на юго-востоке Киева было сбито пять дронов-смертников. Аналогичные отчеты поступали от губернаторов шести губерний Западной и Центральной, а также Южно-Одесской области на Черном море.

Высокопоставленный украинский дипломат заявил, что сегодняшние атаки продемонстрировали, что Украине нужны новые, усиленные системы противовоздушной обороны с Запада «без промедления».

«ПВО спасает жизни», — написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что в результате забастовок почти 1,4 миллиона домохозяйств потеряли электричество. Он сообщил, что около 672 тысяч домов на западе Хмельницкой области пострадали, еще 242 тысячи пострадали от отключения электроэнергии в Черкасской области.

Большая часть западного города Хмельницкого, расположенного на реке Буг, в котором до войны проживало 275 000 человек, осталась без электричества вскоре после того, как местные СМИ сообщили о нескольких громких взрывах.

В сообщении в социальной сети в субботу городской совет призвал местных жителей запастись водой «на случай, если вода также исчезнет в течение часа».

Мэр Луцка, города с населением 215 000 человек, расположенного на крайнем западе Украины, сделал аналогичное заявление, заявив, что электроснабжение в городе было частично нарушено после того, как российские ракеты попали в местные энергообъекты и повредили одну электростанцию, не подлежащую ремонту.

Центральный город Умань, крупный центр паломничества евреев-хасидов с довоенным населением около 100 000 человек, также погрузился во тьму после того, как ракета попала в ближайшую электростанцию.

Государственная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» отреагировала на забастовки, объявив о введении постоянных отключений электроэнергии в Киеве и десяти областях Украины для стабилизации ситуации.

В субботнем сообщении в Facebook компания обвинила Россию в атаке на «энергетические объекты в пределах магистральных сетей западных регионов Украины». Она заявила, что масштаб разрушений сравним с последствиями первой скоординированной атаки Москвы на энергосистему Украины в начале этого месяца.

И Окэнерго, и официальные лица в Киеве призвали украинцев экономить энергию. Ранее на этой неделе Зеленский призвал потребителей ограничить потребление энергии с 7:00 до 11:00 и избегать использования энергоемких приборов, таких как электрические обогреватели.

Ранее на этой неделе Зеленский заявил, что 30% украинских электростанций были разрушены с тех пор, как 10 октября Россия нанесла первую волну точечных ударов по инфраструктуре.

В другом сообщении российские официальные лица заявили, что два человека погибли и 12 получили ранения в результате украинского обстрела города Чепкино в Белгородской области недалеко от границы.

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Козловская сообщила из Лондона.

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