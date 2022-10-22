Власти России советуют мирным жителям покинуть Украину | Национальный

Киев, Украина (АП) – Российские власти в Украине попросили всех жителей Херсона «немедленно» покинуть город в субботу, раньше, чем ожидалось Наступление украинских войск Он начал контратаку, чтобы вернуть один из первых городских районов, завоеванных Россией после вторжения в страну.

В сообщении в службе обмена сообщениями Telegram прокремлевская областная администрация настоятельно призвала мирных жителей использовать водные переправы через крупную реку, чтобы углубиться в подконтрольную России территорию, ссылаясь на напряженную ситуацию на фронте, угрозу бомбардировок и предполагаемые планы . О «терактах» Киева.

Херсон находился в руках русских с первых дней почти восьмимесячной войны на Украине. Город является столицей одноименного региона, который является одним из четырех регионов, которые президент России Владимир Путин незаконно аннексировал в прошлом месяце и поставил под контроль. военное положение в России Четверг.

в пятницу, Украинские силы бомбили Российские позиции в провинции, нацеленные на пути снабжения прокремлевских сил через Днепр и готовящиеся к последнему наступлению на город.

Украинская армия отбила большие территории на севере региона после контратаки в конце августа. О новых успехах она рассказала в субботу, сообщив, что российские войска были вынуждены отойти из сел Чаревный и Чакалов Переславского района.

Сообщается, что чиновники, назначенные русскими, отчаянно пытаются превратить Херсон — главную цель для обеих сторон из-за крупных промышленных предприятий и портов — в крепость, пытаясь переселить десятки тысяч жителей.

По данным Генерального штаба ВСУ, Кремль перебросил в близлежащие районы до 2000 новобранцев для восполнения потерь и усиления передовых частей.

Широкая река Днепр как основной фактор боевых действий, что затруднило для России снабжение своих сил, защищающих город Херсон и прилегающие районы на Западном берегу после того, как непрерывные украинские удары привели в негодность основные переправы.

Контроль над Херсоном позволил России возобновить подачу пресной воды из Днепра в Крым, который был перекрыт Украиной после аннексии Москвой Черноморского полуострова. Крупная гидроэлектростанция вверх по течению от Херсона является основным источником энергии для южного региона. Украина и Россия обвинили друг друга в попытке взорвать территорию, чтобы затопить равнинную территорию.

Поддерживаемые Кремлем херсонские власти ранее объявили о планах эвакуации через реку всех назначенных Россией чиновников и до 60 000 мирных жителей, что, по словам местного лидера Владимира Сальдо, было «организованным и постепенным исходом».

Другой российский чиновник подсчитал в субботу, что около 25 000 человек со всего региона перебрались через Днепр. В одном из сообщений Telegram Кирилл Стримосов заявил, что мирные жители переезжают добровольно.

«Люди активно переезжают, потому что приоритетом сегодня является жизнь. Мы никого никуда не таскаем», — сказал он, добавив, что некоторые жители могут ждать, когда украинская армия отвоюет город.

Украинские и западные официальные лица выразили обеспокоенность по поводу возможного насильственного переселения населения в Россию или на оккупированные Россией территории.

Украинские официальные лица призвали жителей Херсона сопротивляться попыткам их переселения, а один местный чиновник заявил, что Москва хочет взять в заложники мирных жителей и использовать их в качестве живого щита.

В других частях оккупированной страны сотни тысяч людей в центральной и западной Украине проснулись в субботу из-за частых отключений электроэнергии и выстрелов. В его последней версии тактика войныРоссия усилила удары по электростанциям, системам водоснабжения и другой ключевой инфраструктуре по всей стране.

В заявлении ВВС Украины в субботу говорится, что Россия нанесла «обширный ракетный удар» по «критической инфраструктуре», добавив, что она сбила 18 из 33 крылатых ракет, запущенных с воздуха и моря.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что Россия выпустила 36 ракет, большая часть которых была сбита.

«Эти вероломные удары по критически важным объектам — отличительная тактика террористов», — сказал Зеленский. «Мир может и должен остановить этот терроризм».

Во второй половине дня в Украине дважды сработали сирены воздушной тревоги, что побудило жителей бежать в убежища, в то время как украинская ПВО пыталась это сделать. Сбивайте взрывоопасные дроны И следующие ракеты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в мессенджере Telegram, что утром в субботу были сбиты «несколько ракет», нацеленных на украинскую столицу.

В своем утреннем обновлении офис президента сообщил, что в Черкасской области на юго-востоке Киева было сбито пять дронов-смертников. Аналогичные отчеты поступали от губернаторов шести губерний Западной и Центральной, а также Южно-Одесской области на Черном море.

Высокопоставленный украинский дипломат заявил, что сегодняшние атаки продемонстрировали, что Украине нужны новые, усиленные системы противовоздушной обороны с Запада «без промедления».

«ПВО спасает жизни», — написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. 1,4 миллиона семей потеряли электричество результат забастовок. Он сообщил, что около 672 тысяч домов на западе Хмельницкой области пострадали, еще 242 тысячи пострадали от отключения электроэнергии в Черкасской области.

Большая часть западного города Хмельницкого, расположенного на реке Буг, в котором до войны проживало 275 000 человек, осталась без электричества вскоре после того, как местные СМИ сообщили о нескольких громких взрывах.

В сообщении в социальной сети в субботу городской совет призвал местных жителей запастись водой «на случай, если вода также исчезнет в течение часа».

Мэр Луцка, города с населением 215 000 человек, расположенного на крайнем западе Украины, сделал аналогичное заявление, заявив, что электроснабжение в городе было частично нарушено после того, как российские ракеты попали в местные энергообъекты и повредили одну электростанцию, не подлежащую ремонту.

Центральный город Умань, крупный центр паломничества евреев-хасидов с довоенным населением около 100 000 человек, также погрузился во тьму после того, как ракета попала в ближайшую электростанцию.

Государственная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» отреагировала на забастовки, объявив о введении постоянных отключений электроэнергии в Киеве и десяти областях Украины для стабилизации ситуации.

В субботнем сообщении в Facebook компания обвинила Россию в атаке на «энергетические объекты в пределах магистральных сетей западных регионов Украины». Она заявила, что масштабы разрушений сопоставимы с последствиями первой скоординированной атаки Москвы на Украину в начале этого месяца. Энергосистема.

И Окэнерго, и официальные лица в Киеве призвали украинцев экономить энергию. Ранее на этой неделе Зеленский призвал потребителей ограничить потребление энергии с 7 до 11 утра и избегать использования энергоемких приборов, таких как электрические обогреватели.

Ранее на этой неделе Зеленский заявил, что 30% украинских электростанций были разрушены с тех пор, как 10 октября Россия нанесла первую волну точечных ударов по инфраструктуре.

В другом сообщении российские официальные лица заявили, что два человека погибли и 12 получили ранения в результате украинского обстрела города Чепкино в Белгородской области недалеко от границы.

Козловская сообщила из Лондона.

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