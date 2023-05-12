Власти США заявили, что украинская атака может открыть путь для дипломатии с Россией

Планируемая контратака Украины против России затуманила разговоры о возможном урегулировании конфликта путем переговоров, но некоторые американские и европейские официальные лица говорят, что следующая фаза войны может придать импульс дипломатии.

Неясно, как официальные лица определят успех контратаки, которая может длиться несколько месяцев, и как ее исход может повлиять на их подход. Мнения военных стратегов о том, сможет ли Украина вернуть себе свою территорию после более чем года войны, сильно различаются.

На данный момент президент России Владимир Путин не проявляет никаких признаков желания идти на уступки или вести содержательный диалог.

И официальные лица США по-прежнему настороженно относятся к любым призывам к немедленному прекращению огня или мирным переговорам, особенно со стороны Китая. Пекин продолжает играть роль миротворца, несмотря на очевидный стратегический союз с Россией. На этой неделе министр иностранных дел Чэнь Ган путешествовал по Европе, пытаясь продать идею о том, что Китай может спонсировать переговоры.