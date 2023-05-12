Власти США заявили, что украинская атака может открыть путь для дипломатии с Россией

Планируемая контратака Украины против России затуманила разговоры о возможном урегулировании конфликта путем переговоров, но некоторые американские и европейские официальные лица говорят, что следующая фаза войны может придать импульс дипломатии.
Неясно, как официальные лица определят успех контратаки, которая может длиться несколько месяцев, и как ее исход может повлиять на их подход. Мнения военных стратегов о том, сможет ли Украина вернуть себе свою территорию после более чем года войны, сильно различаются.
На данный момент президент России Владимир Путин не проявляет никаких признаков желания идти на уступки или вести содержательный диалог.
И официальные лица США по-прежнему настороженно относятся к любым призывам к немедленному прекращению огня или мирным переговорам, особенно со стороны Китая. Пекин продолжает играть роль миротворца, несмотря на очевидный стратегический союз с Россией. На этой неделе министр иностранных дел Чэнь Ган путешествовал по Европе, пытаясь продать идею о том, что Китай может спонсировать переговоры.
Некоторые европейские официальные лица, встретившиеся с г-ном Ченом, выразили скептицизм. А в Вашингтоне он встретился с госсекретарем Энтони Дж. На этой неделе Блинкен встречается с коллегами из Великобритании и Испании, чтобы укрепить обязательства по военной помощи Украине, чтобы показать, что территориальные приобретения являются приоритетом.
Г-н Блинкен заявил во вторник на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, что у украинцев «есть все, что им нужно, чтобы продолжать добиваться успеха в возвращении территорий, которые Россия насильственно оккупировала в течение последних 14 месяцев».
Как и г-н Блинкен, г-н Клеверли вообще не упоминает о дипломатии с Россией, вместо этого сосредотачиваясь на военной помощи: «Мы должны продолжать поддерживать их, независимо от того, принесет ли это следующее нападение огромные успехи на поле боя, потому что до этого Конфликт окончен, он сделан». Исправьте это и исправьте как следует, это еще не конец».
Украинские лидеры также заявляют, что не согласятся на переговоры, пока не оттеснят российские войска.
Однако помощники президента Байдена все еще изучают возможные исходы, пытаясь определить исход, который мог бы быть приемлемым как для Киева, так и для Москвы, если начнутся настоящие мирные переговоры, говорят официальные лица США.
«Я знаю, что высокопоставленные представители администрации регулярно обсуждают, как будет выглядеть возможный мир с нашими украинскими коллегами», — сказал член палаты представителей от Вашингтона Адам Смит, главный демократ в Комитете по вооруженным силам. О том, как вооружить их и отвоевать как можно больше территории.
Помощники Байдена и европейские официальные лица говорят, что больше всего надеются на то, что Украина добьется значительных успехов во время контрнаступления, что даст ей больше рычагов влияния на любых переговорах.
Но что бы ни думали ее лидеры, американские официальные лица говорят, что большинство украинцев не хотят идти на компромисс с нападающими на них русскими.
И американские официальные лица опасаются, что даже если этим летом российская армия потерпит еще больше неудач, Путин все еще может верить, что может выиграть войну на истощение.
Аврил Д. Хейнс, директор национальной разведки, заявила на прошлой неделе в выступлении перед Конгрессом, что, хотя г-н Путин «урезает свои краткосрочные амбиции» в Украине, шансы на то, что Россия пойдет на уступки за любым столом переговоров в этом году, «уменьшится». низкий.»
Другой высокопоставленный представитель США сказал, что независимо от успеха Украины российский лидер может просто приказать провести более широкую мобилизацию, чтобы восстановить часть своей военной мощи.
Г-н Путин также может извлечь выгоду по мере приближения президентской кампании 2024 года в Соединенных Штатах, где бывший президент Дональд Трамп был фаворитом республиканцев. Мистер Трамп В. Многие республиканские политики Они назвали поддержку США Украине экстравагантной и опасной.
Китай настаивал на посреднической роли с тех пор, как в феврале обнародовал расплывчатую мирную инициативу. Хотя г-н Блинкен и некоторые высокопоставленные европейские дипломаты говорят, что не исключают возможности того, что Китай сыграет полезную роль в будущем, они критикуют Пекин за то, что он публично не признал Россию агрессором в войне. Они настаивают на том, что государству, не желающему этого делать, нельзя доверять как честному посреднику.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом в марте и выразил неизменную поддержку партнерству его страны с Россией, которое, по словам обоих правительств, было «безграничным» до того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. По инициативе Ли Хуэй был послом России в течение 10 лет. лет и Он был награжден медалью От г-на Путина.
Официальные лица США и Европы также с подозрением относятся к призывам к мирным переговорам, которые не включают требования к российским военным сначала уйти с территории Украины, что является позицией президента Украины Владимира Зеленского. Китай не занял четкой позиции в отношении территориальной целостности Украины, и официальные лица США говорят, что Китай и Россия могут использовать переговоры в качестве предлога для замораживания линии фронта и завоеваний России.
В своих показаниях в Конгрессе г-жа Хейнс сказала, что г-н Путин может использовать прекращение огня, чтобы попытаться восстановить власть, «выигрывая время для того, что, как он надеется, приведет к ослаблению западной поддержки Украины».
Она добавила, что он «может быть готов заявить хотя бы о временной победе на основе территории, которую он грубо завоевал».
Мистер Блинкен Он недавно сказал То, что г-н Си наконец-то поговорил с г-ном Зеленским в прошлом месяце, было «положительным», но он «все еще не был уверен», готов ли Китай признать, что Украина стала жертвой. Министр иностранных дел Германии Анналина Бербок сказала то же самое почти прямо г-ну Чену на пресс-конференции во вторник: «Нейтралитет означает стоять на стороне агрессора, поэтому наш руководящий принцип — дать понять, что мы на стороне агрессора». стороне потерпевшего».
Основным аргументом в пользу усиления роли Китая в дипломатии является тот факт, что эта страна является самым могущественным партнером России и что г-на Си и г-на Путина связывают личные узы. Война с Россией нарушила мировую экономику и создала проблемы для Китая.
«В принципе, если страны — особенно влиятельные страны, такие как Китай, — готовы сыграть позитивную роль в попытках установить мир, это было бы хорошо», — сказал г-н Блинкен.
Белый дом заявил в четверг, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан, Я говорил об Украине С Ван И, главным официальным лицом внешней политики Китая, во время двухдневной встречи на этой неделе в Вене.
Дебаты в Вашингтоне о возможных мирных переговорах носят аморфный и противоречивый характер. Есть даже конкурирующие аргументы, основанные на одном и том же гипотетическом исходе: если Украина добьется значительных успехов, это может означать, что пришло время для переговоров, говорят некоторые официальные лица, или это может означать, что Украина должна поставить дипломатию на первое место и продолжать сражаться.
Если Украина не сможет захватить значительную территорию, некоторые официальные лица США и Европы могут захотеть подтолкнуть Зеленского к урегулированию путем переговоров.
«Динамика изменится, даже если Украина добьется незначительных успехов», — сказал г-н Смит, демократ. Он предсказал, что после еще нескольких месяцев войны обеим сторонам придет конец.
Но некоторые официальные лица и аналитики в Вашингтоне предостерегают от такого мышления.
сказала Алена Полякова, руководитель Центра анализа европейской политики.
«Лично я нахожу это шокирующим», — добавила она. Территориальные уступки оправдали бы российскую агрессию, создав глобальный прецедент для Китая и других стран, что означало успех. Во-вторых, это также может означать, что Запад должен принять моральные последствия — признать военные преступления и закрыть глаза на продолжающиеся нарушения прав человека».
Среди высокопоставленных американских чиновников генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, наиболее откровенно высказался о необходимости для Украины и России рассмотреть возможность переговоров, утверждая, что затяжная война приведет к большему количеству жертв. Г-н Блинкен занял другую позицию. «Должны произойти какие-то глубокие изменения в сознании г-на Путина и в сознании России, чтобы вести осмысленную дипломатию», — сказал он на прошлой неделе.
Госсекретарь и другие официальные лица США сделали расплывчатые заявления о том, что они видят в качестве возможного прекращения конфликта.
Как минимум дважды за последние несколько месяцев г-н Блинкен упомянул о необходимости вернуть Украине территорию, «которую Россия насильственно захватила за последние 14 месяцев», как он выразился во вторник. Но за годы до этого вторжения Россия фактически контролировала сотни квадратных миль восточной Украины и аннексировала Крым в марте 2014 года.
Неясно, намеренно ли г-н Блинкен провел различие между этими участками земли. Украинские лидеры настаивают на том, что их цель — вернуть себе каждый дюйм своей территории, захваченной с 2014 года, включая Крым. Но многие официальные лица США и аналитики считают, что г-н Путин примет более решительные меры, чтобы сохранить контроль над полуостровом.
Некоторые официальные лица США говорят о возможности заставить Россию хотя бы демилитаризовать Крым, чтобы его нельзя было использовать в качестве плацдарма для будущих нападений на Украину. Но Путину может быть трудно принять такой исход. Черноморский флот России находится в крымском городе Севастополь.
Г-н Блинкен заявил на прошлой неделе, что «справедливый и прочный» мирный план «не может быть подтвержден действиями России, а именно захватом значительной части территории Украины». Он также не может позволить России «просто отдохнуть, переоснаститься и переработать через полгода или год».
Джулиан Э. Барнс Предоставление репортажа из Вашингтона, Западная Стивен Эрлангер Из Брюсселя.
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