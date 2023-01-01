Власти Херсонской области показывают детскую больницу после нападения России

Власти Херсонской области показали повреждения областной детской больницы, в которую в новогоднюю ночь попало семь российских снарядов.

Соответствующие фотографии опубликовало Херсонское областное военное управление ФейсбукОб этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Так сейчас выглядит единственная в Херсоне больница, оказывающая круглосуточную медицинскую помощь детям», — отметили в обладминистрации.

Российские силы выпустили около семи снарядов по Херсонской областной детской больнице. Отделение новорожденных сильно пострадало. Были разрушены два блока интенсивной терапии, повреждены другие медицинские кабинеты, расположенные в главном корпусе. Было разбито более 700 окон.

После российской бомбардировки в комнате медсестры и больничной палате вспыхивает пожар.

Персонал больницы эвакуировал 17 детей, четырех родителей и 38 медицинских работников в бомбоубежище. Таким образом, о жертвах среди гражданского населения не сообщается.

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Примечательно, что в ночь на 1 января 2022 года в результате российской бомбардировки Херсона погиб мирный житель и еще один был ранен.

МК