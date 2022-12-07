Влияние находящегося в заключении лидера российской оппозиции на историю так и не материализовалось

Стенограмма этого интервью с режиссером «Навального» Даниэлем Рором впервые появилась на сайте http://www.navalny.com. Награды гильдий и критиков / Релиз документального фильма Награды журнала TheWrap.

В «Навальном» режиссер Даниэль Рор следует за харизматическим лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, который выздоравливает в Германии после отравления нервно-паралитическим веществом советских времен в 2020 году. Развернутый как триллер, HBO Max рассказывает о том, как Навальный, который почти полностью делится своим антиавторитарным посланием через социальные сети, и команда детективов выясняют, кто стоял за покушением на убийство.

В документальном фильме также рассказывается, почему Навальный был полон решимости вернуться в Россию в 2021 году, где его сразу же арестовали. Сейчас он отбывает девятилетний срок в колонии строгого режима, печально известной жестоким обращением с заключенными. Мы сели с Рором, чтобы обсудить создание фильма.

Алексей Навальный — очень талантливый и медийный политик, что ставит перед вами как перед режиссером определенные задачи. Он даже в начальной сцене говорит вам, какой это должен быть документальный фильм.

Метанарратив фильма — это конфликт между субъектом и режиссером. Кто кого направляет? Какое агентство имеет этот субъект? Какие органы управления есть у менеджера? И это напряжение, которое мы пытались создать на протяжении всего фильма. Есть несколько моментов, когда Навальный говорит мне, чего он хочет, но, в конце концов, это наш фильм, у нас есть контроль, и мы делаем фильм, который хотим сделать. В конце фильма мы вернулись к тому, с чего начали, когда Навальный дал мне указание снять триллер. И фильм заканчивается я давать для него Финальная режиссура фильма.

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Конечно, я должен спросить о разорвавшейся бомбе сцене, когда Навальный звонит ученому Константину Кудрявцеву, изображает из себя высокопоставленного кремлевского чиновника и заставляет его объяснить, как он и поддерживаемая Кремлем сеть отравили Навального. Вы не говорите по-русски, но электричество в комнате, должно быть, было потрясающим.

Это был необыкновенный, пожалуй, самый необыкновенный момент в моей жизни. Я был на камере Б, почти не ожидая, что этим утром что-то действительно получится. Это было похоже на очередную схему Навального — трюк, возможно, политический театр.

История продолжается

И я помню момент, когда я увидел Марию Певчих, главного следователя Фонда борьбы с коррупцией Навального, — я смотрел, как ее челюсть упала на пол. И этот момент есть в фильме. То, что вы чувствуете, наблюдая за этой сценой, очень похоже на то, что вы чувствуете в комнате. я использовал слово Электричество И вот что я почувствовал — вольт электричества, пробежавший вверх и вниз по моему позвоночнику. Это самая необычная вещь, которую я когда-либо фотографировал в своей жизни.

Над вашим фильмом нависла зловещая тень, потому что с самого начала ясно, что будущее Навального на родине безрадостно: тюрьма или смерть. Было ли это еще одним напряжением, борьбой с тем фактом, что, когда он садится в самолет, чтобы лететь обратно в Москву, он идет навстречу чему-то ужасному?

Ну, во-первых, хотелось бы рассказать об отношениях, которые у нас с Алексеем были. Они были очень дружелюбны и очень дружелюбны, но между ними была четкая демаркация. Конечно, у вас есть отношения с этим парнем. Его трудно не любить. И понять, что он, по сути, жертвует собой ради большего дела, чем он сам, и наблюдать, как он возвращается в Россию в неопределенное, но определенно безрадостное будущее, действительно тяжело. Понимая, что этот человек, который мне небезразличен, которого я считаю хорошим для мира и будущего России, чье влияние на историю я считаю неосуществленным, — пока он сидит в трудовых лагерях и томится, где его права человека отрицаются, где они в основном замучены, это вызов.Слишком большой. И очень, очень грустно осознавать, что он никогда не видел наш фильм и, возможно, никогда не увидит наш фильм.

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Вы поддерживали с ним связь? Возможно ли вообще поддерживать с ним связь?

это не. Месяца два-три назад адвокатская тайна была отменена. Каждому заключенному в российской пенитенциарной системе предоставляется адвокатская тайна, за исключением Алексея Навального. Он больше не мог общаться наедине со своей командой юристов. И это как бы означает его спасательный круг к миру, который отрезается, отрезается. Многие аналитики предполагают, что это необходимая предпосылка для убийства Навального или для того, чтобы его убили, пока он находится под стражей. Мы должны иметь надежду, что этого не произойдет. Но это, безусловно, страшно, и мир должен обратить на это внимание и принять к сведению.

Вы поддерживали связь с его семьей?

Я поддерживал связь с его семьей. Я думаю, что у него ограниченный контакт с семьей. Но визиты к нему жены, матери, дочери и сына были, я думаю, весьма сдержанными или отдаленными. Поэтому они делают все возможное, чтобы сломить его дух. Но это человек, чей дух отшлифован из железа, стали и сплавов, составляющих его очень сильную личность. И я надеюсь, что он не только переживет это испытание, но и что однажды он сможет выйти из тюрьмы и оставить свой след в истории своей страны, что, я надеюсь, станет более ярким днем ​​и новым путем для будущее России. .

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