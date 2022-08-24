Влияние России под угрозой, поскольку избиратели направляются на избирательные участки

Президент Анголы Жоао Мануэль Гонсалвес Лоуренсу (слева) беседует с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Кремле в Москве 4 апреля 2019 года. МПЛА в Лоуренсу давно поддерживает тесные связи с Россией.
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Давние отношения России с Анголой, южноафриканской страной, могут оказаться под угрозой, поскольку дружественному Москве правительству предстоит самое тяжелое испытание на выборах за последние десятилетия.
Правящее левое Народно-освободительное движение Анголы (МПЛА) находится у власти почти пять десятилетий с тех пор, как богатая нефтью страна обрела независимость от Португалии в 1975 году.
Тем не менее, в среду партии предстоят, по мнению аналитиков, самые трудные выборы, поскольку оппозиционные партии — в основном бывшее повстанческое движение УНИТА (Национальный союз за полную независимость Анголы) — извлекают выгоду из повсеместного недовольства, вызванного ростом уровня бедности. и безработица.
В этом году исполняется 20 лет со дня окончания 27-летней гражданской войны в Анголе, когда в бою был убит первоначальный лидер УНИТА Жонас Савимби.
Однако контроль государства над его обширными запасами нефти и полезных ископаемых не принес широкого процветания, на которое многие его жители надеялись в последующие два десятилетия мира, и многие жители сельских районов чувствовали себя все более брошенными.
Волны истории холодной войны и политика марионетки глубоко укоренились в Анголе, одной из крупнейших экономик в Африке к югу от Сахары и втором по величине производителе нефти.
«УНИТА был вторым по величине получателем тайной помощи США во время холодной войны после афганских моджахедов. Она закончилась в 1993 году, но УНИТА сохранил свою прозападную позицию», — сказал Алекс Вайнс, глава африканской программы в Chatham House.
Между тем МПЛА было доверенным лицом Москвы в период холодной войны и поддерживало тесные отношения с Кремлем на протяжении всего своего правления.
При действующем президенте Жоау Лоуренсу, который сменил своего 38-летнего предшественника Жозе Эдуарду душ Сантуша в 2017 году, МПЛА диверсифицировало свою внешнюю политику и открыло страну для Запада.
Луанда, Ангола — 20 августа 2022 г.: Жоао Лоуренсу, президент Анголы и кандидат в президенты от Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА), произносит речь во время предвыборного митинга. МПЛА предстоит самый сильный электоральный тест почти за 50 лет.
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Вайнс отметил, что, хотя Россия важна для обороны и добычи алмазов, поскольку горнодобывающая группа АЛРОСА сохраняет сильное присутствие в Анголе, влияние Китая намного глубже. После вторжения в Украину правительство также расширило свои обязательства перед западными энергетическими гигантами, в частности, перед итальянской Eni и французской Total Energy.
Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что Ангола должна начать переговоры с Европейским союзом о торговой сделке в конце этого года. Ожидается, что сделка поможет Анголе расширить свою экспортную базу за пределы нефти, а также поможет усилиям Европейского Союза по диверсификации поставок топлива в свете войны на Украине.
Лоуренко также курировал улучшение двусторонних отношений с США и владеет недвижимостью в Мэриленде.
Однако правительство Лоуренко воздержалось при голосовании по резолюции ООН, осуждающей российское вторжение в Украину в начале этого года, в то время как УНИТА открыто выступал против Москвы.
Лидер УНИТА Адальберто Коста-младший в последние месяцы ездил в Вашингтон и Брюссель, чтобы установить связи с западными державами в преддверии выборов в среду.
МПЛА, вероятно, победит, но ситуация меняется
МПЛА участвовало в голосовании в среду на выборах, но многие представители населения страны моложе 25 лет голосуют впервые, и в последние годы их все больше привлекает платформа УНИТА и его союзников по коалиции, вызванная гневом по поводу отсутствия экономических возможностей.
Об этом Вайнс сообщил CNBC по электронной почте из Мозамбика в среду.
Эрик Хамфри-Смит, старший аналитик по Африке в консалтинговой компании по рискам Verisk Maplecroft, согласился с тем, что МПЛА, вероятно, опередит УНИТА Коста-младшего и оппозиционную коалицию, но отметил, что это может быть лишь началом более масштабных беспорядков в Анголе.
ЛУАНДА, АНГОЛА — 21 мая 2022 г.: Адальберто Коста Жуниор, лидер ангольской оппозиционной партии УНИТА (Национальный союз за полную независимость Анголы), обращается к своим сторонникам во время политического митинга. Коста открыто критиковал вторжение России в Украину и стремился наладить отношения с западными лидерами.
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«Как и в случае с другими национально-освободительными движениями, все еще находящимися у власти в Южной Африке, их упадок будет продолжаться постепенно, а затем внезапно», — сказал Хамфри-Смит.
УНИТА объединил под руководством Косты смесь оппозиционных движений под названием FPU (Национальный объединенный фронт) и привлек все более разнообразную поддержку.
«Попытки МПЛА разделить и победить оппозицию по большей части провалились, и ясно, что команда мечты, которую собрал Адальберто Коста Джуниор, — это сила, с которой нужно считаться», — сказал Хамфри-Смит.
«Платформа FPU объединила политиков с проверенной репутацией, которые могут мобилизовать большое количество избирателей, необходимых для конкуренции с МПЛА».
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