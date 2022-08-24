Влияние России под угрозой, поскольку избиратели направляются на избирательные участки

Президент Анголы Жоао Мануэль Гонсалвес Лоуренсу (слева) беседует с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Кремле в Москве 4 апреля 2019 года. МПЛА в Лоуренсу давно поддерживает тесные связи с Россией.

Давние отношения России с Анголой, южноафриканской страной, могут оказаться под угрозой, поскольку дружественному Москве правительству предстоит самое тяжелое испытание на выборах за последние десятилетия.

Правящее левое Народно-освободительное движение Анголы (МПЛА) находится у власти почти пять десятилетий с тех пор, как богатая нефтью страна обрела независимость от Португалии в 1975 году.

Тем не менее, в среду партии предстоят, по мнению аналитиков, самые трудные выборы, поскольку оппозиционные партии — в основном бывшее повстанческое движение УНИТА (Национальный союз за полную независимость Анголы) — извлекают выгоду из повсеместного недовольства, вызванного ростом уровня бедности. и безработица.

В этом году исполняется 20 лет со дня окончания 27-летней гражданской войны в Анголе, когда в бою был убит первоначальный лидер УНИТА Жонас Савимби.

Однако контроль государства над его обширными запасами нефти и полезных ископаемых не принес широкого процветания, на которое многие его жители надеялись в последующие два десятилетия мира, и многие жители сельских районов чувствовали себя все более брошенными.

Волны истории холодной войны и политика марионетки глубоко укоренились в Анголе, одной из крупнейших экономик в Африке к югу от Сахары и втором по величине производителе нефти.

«УНИТА был вторым по величине получателем тайной помощи США во время холодной войны после афганских моджахедов. Она закончилась в 1993 году, но УНИТА сохранил свою прозападную позицию», — сказал Алекс Вайнс, глава африканской программы в Chatham House.

Между тем МПЛА было доверенным лицом Москвы в период холодной войны и поддерживало тесные отношения с Кремлем на протяжении всего своего правления.

При действующем президенте Жоау Лоуренсу, который сменил своего 38-летнего предшественника Жозе Эдуарду душ Сантуша в 2017 году, МПЛА диверсифицировало свою внешнюю политику и открыло страну для Запада.