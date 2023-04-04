Влияние США как мирового лидера ослабевает

На фоне экономического и военного подъема Китая и стратегических маневров России во время ее войны против Украины в национальных столицах по всему миру растет уверенность в том, что мягкая и жесткая сила Соединенных Штатов (США) ослабевает. Некоторые утверждают, что Pax Americana, укрепившийся в конце 1980-х годов с распадом бывшего Советского Союза, подходит к концу, если уже не закончился. Многие убеждены, что по мере того, как влияние США постепенно ослабевает, Китай готов взять на себя некоторые роли, которые исторически играл Вашингтон.

Теперь гегемонии США угрожает Китай, вторая по величине экономика в мире. Однако мировой порядок, в котором доминируют США, подрывает не только подъем Китая и китайско-российского альянса или кампания по дедолларизации, но и ослабление поддержки возглавляемого США порядка внутри страны. (Рейтер)



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Насколько точны эти оценки?

Три события, два из которых произошли за последний месяц, подтверждают мнение о возможности многополярного мирового порядка. Это был последний трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, во время которого он подтвердил, что его страна решительно поддерживает российского президента Владимира Путина. В своих взаимодействиях оба лидера не пытались скрыть свою общую цель и общую повестку дня. В своем выступлении Путин пообещал «совместно работать» с Китаем «для создания более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, который должен основываться на центральной роли ООН, Совета Безопасности, международном праве, а также целях и принципах Устав ООН». Си пообещал укреплять сотрудничество с Россией «в рамках многосторонних структур», таких как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и G20.

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Возможно, самым убедительным свидетельством стремления Пекина подражать Вашингтону и заменить его в качестве миротворца стало всего за несколько дней до саммита Си Путина, когда Китай выступил посредником в сделке между Саудовской Аравией и Ираном, восстановив нормальные отношения между двумя соперничающими державами, которые с тех пор находятся в противоречии. Иранская революция 1979 года. Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранцы, протестуя против казни саудовским режимом шиитского священнослужителя, разграбили посольство Саудовской Аравии в Тегеране. Эти два события можно интерпретировать как неудачи для Соединенных Штатов. Посадив Саудовскую Аравию и Иран за стол переговоров, Китай ясно дал понять миру о своем намерении бросить вызов роли Америки в качестве начальника полиции в Западной Азии.

Третье событие, происходящее с начала войны на Украине, представляет собой постоянные усилия многих стран отказаться от доллара в качестве основной валюты мировой торговли. В то время, когда США и их союзники ввели жесткие санкции против России, лишив Москву доступа к долларам и международной финансовой системе, большое количество стран торговали с Россией в китайских юанях, эмиратских дирхамах и индийских рупиях.

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В своем заявлении Путин радостно подчеркнул этот факт, сказав:[The] Доля рубля и юаня во взаимных торговых операциях достигла 65% «в первом квартале 2022 года, что позволило России и Китаю» защитить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. «

Хотя эра Соединенных Штатов как единственной сверхдержавы началась только с окончанием холодной войны, их роль как главного стержня безопасности Запада и его союзников восходит к временам Второй мировой войны. После войны, сдерживаемые вызванными ею разрушениями, страны Западной Европы согласились на американскую гегемонию в обмен на гарантии мира и безопасности, что обеспечило им беспрецедентный экономический рост и стабильность на протяжении более семи десятилетий.

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Теперь гегемонии США угрожает Китай, вторая по величине экономика в мире. Однако мировой порядок, в котором доминируют США, подрывает не только подъем Китая и китайско-российского альянса или кампания по дедолларизации, но и ослабление поддержки возглавляемого США порядка внутри страны.

Республиканская партия, которая долгое время была ярым сторонником интервенции за границей, в основном ушла внутрь себя после того, как в 2016 году ее факелоносцем стал Дональд Трамп. При Трампе внутренний консенсус, который когда-то существовал в отношении внешней политики, почти исчез. Когда-то только прогрессисты, а иногда и либертарианцы выступали против зарубежных войн. Прямо сейчас самыми большими противниками поддержки США Украины являются не антивоенные левые, а союзники Трампа из Республиканской партии «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

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Короче говоря, убедительных доказательств нет, но влияние Соединенных Штатов как международного лидера, похоже, ослабевает. Заменит ли Китай США на этом руководящем посту? Время и то, что произойдет в течение следующего десятилетия или около того — в Соединенных Штатах, Китае и во всем мире — сформируют эту историю.

Фрэнк Ф. Ислам — предприниматель, общественный деятель и идейный лидер из Вашингтона, округ Колумбия. Высказанные мнения являются личными.