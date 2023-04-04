Влияние США как мирового лидера ослабевает

На фоне экономического и военного подъема Китая и стратегических маневров России во время ее войны против Украины в национальных столицах по всему миру растет уверенность в том, что мягкая и жесткая сила Соединенных Штатов (США) ослабевает. Некоторые утверждают, что Pax Americana, укрепившийся в конце 1980-х годов с распадом бывшего Советского Союза, подходит к концу, если уже не закончился. Многие убеждены, что по мере того, как влияние США постепенно ослабевает, Китай готов взять на себя некоторые роли, которые исторически играл Вашингтон.
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Насколько точны эти оценки?
Три события, два из которых произошли за последний месяц, подтверждают мнение о возможности многополярного мирового порядка. Это был последний трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, во время которого он подтвердил, что его страна решительно поддерживает российского президента Владимира Путина. В своих взаимодействиях оба лидера не пытались скрыть свою общую цель и общую повестку дня. В своем выступлении Путин пообещал «совместно работать» с Китаем «для создания более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, который должен основываться на центральной роли ООН, Совета Безопасности, международном праве, а также целях и принципах Устав ООН». Си пообещал укреплять сотрудничество с Россией «в рамках многосторонних структур», таких как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и G20.
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Возможно, самым убедительным свидетельством стремления Пекина подражать Вашингтону и заменить его в качестве миротворца стало всего за несколько дней до саммита Си Путина, когда Китай выступил посредником в сделке между Саудовской Аравией и Ираном, восстановив нормальные отношения между двумя соперничающими державами, которые с тех пор находятся в противоречии. Иранская революция 1979 года. Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранцы, протестуя против казни саудовским режимом шиитского священнослужителя, разграбили посольство Саудовской Аравии в Тегеране. Эти два события можно интерпретировать как неудачи для Соединенных Штатов. Посадив Саудовскую Аравию и Иран за стол переговоров, Китай ясно дал понять миру о своем намерении бросить вызов роли Америки в качестве начальника полиции в Западной Азии.
Третье событие, происходящее с начала войны на Украине, представляет собой постоянные усилия многих стран отказаться от доллара в качестве основной валюты мировой торговли. В то время, когда США и их союзники ввели жесткие санкции против России, лишив Москву доступа к долларам и международной финансовой системе, большое количество стран торговали с Россией в китайских юанях, эмиратских дирхамах и индийских рупиях.
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В своем заявлении Путин радостно подчеркнул этот факт, сказав:[The] Доля рубля и юаня во взаимных торговых операциях достигла 65% «в первом квартале 2022 года, что позволило России и Китаю» защитить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. «
Хотя эра Соединенных Штатов как единственной сверхдержавы началась только с окончанием холодной войны, их роль как главного стержня безопасности Запада и его союзников восходит к временам Второй мировой войны. После войны, сдерживаемые вызванными ею разрушениями, страны Западной Европы согласились на американскую гегемонию в обмен на гарантии мира и безопасности, что обеспечило им беспрецедентный экономический рост и стабильность на протяжении более семи десятилетий.
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Теперь гегемонии США угрожает Китай, вторая по величине экономика в мире. Однако мировой порядок, в котором доминируют США, подрывает не только подъем Китая и китайско-российского альянса или кампания по дедолларизации, но и ослабление поддержки возглавляемого США порядка внутри страны.
Республиканская партия, которая долгое время была ярым сторонником интервенции за границей, в основном ушла внутрь себя после того, как в 2016 году ее факелоносцем стал Дональд Трамп. При Трампе внутренний консенсус, который когда-то существовал в отношении внешней политики, почти исчез. Когда-то только прогрессисты, а иногда и либертарианцы выступали против зарубежных войн. Прямо сейчас самыми большими противниками поддержки США Украины являются не антивоенные левые, а союзники Трампа из Республиканской партии «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).
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Короче говоря, убедительных доказательств нет, но влияние Соединенных Штатов как международного лидера, похоже, ослабевает. Заменит ли Китай США на этом руководящем посту? Время и то, что произойдет в течение следующего десятилетия или около того — в Соединенных Штатах, Китае и во всем мире — сформируют эту историю.
Фрэнк Ф. Ислам — предприниматель, общественный деятель и идейный лидер из Вашингтона, округ Колумбия. Высказанные мнения являются личными.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».