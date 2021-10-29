Влияние эпидемии на женщин и мировую экономику

На этой неделе ставки выросли с запуском Доклад ООН Это говорит о том, что в этом столетии в мире ожидается повышение средней глобальной температуры на 2,7 ° C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Планета уже прогрелась на один градус Цельсия. В 2015 году руководители договорились ограничить эту высоту 1,5 градусами.

Но COP26 также объединяет ученых, политических активистов и других лиц для разработки инновационных стратегий, которые, как они надеются, будут оказывать давление на политических и деловых лидеров, чтобы они продемонстрировали больший прогресс в обеих областях.

Есть много причин, по которым прогресс в изменении климата затруднен.

Снижение выбросов потребует экономических жертв, на которые никто не стремится. Для достижения согласованных целей в Парижское соглашение по климату В 2015 году всем странам необходимо сократить выбросы углерода до нуля и не сбрасывать в атмосферу больше углерода, чем они сократили к 2050 году. Это требует исторических финансовых вложений в новые формы энергии, которые сокращают или устраняют выбросы углерода.

Нелегко договориться о том, как разделить бремя. Китай и Индия, развивающиеся державы, спрашивают: «Почему мы должны приносить большие жертвы?» «Промышленные революции в Америке и Европе создали эти проблемы. Почему мы должны останавливать рост, чтобы навести порядок?» Европейцы и американцы ответили: «Это правда», но в наши дни вы оба выделяете столько углерода, что мы не сможем решить проблему без вас ».

Бедные страны спрашивают: «А как насчет нас? Мы не создавали и не усугубляли эту проблему, но повышение уровня моря и серьезные неустойчивые погодные условия угрожают нашему будущему. Кто будет за это платить?»

Проблема изменения климата носит глобальный характер, но политика, ограничивающая решения, остается в основном национальной, и политики склонны ставить приоритетом необходимость ускорения роста и победы на выборах над долгосрочными глобальными обязательствами.

В результате обещания саммита следует воспринимать с горечью. Эти ежегодные саммиты начались в начале 1990-х годов, но до Киотского протокола в 1997 году не было никаких серьезных соглашений, и эта сделка потерпела крах после того, как Сенат США отказался ратифицировать договор.

Стремительный экономический рост в Китае и Индии удвоил выбросы углерода в атмосферу.

В 2015 году Парижское соглашение по климату принесло новые обязательства по сокращению выбросов для достижения нулевого целевого показателя, но недавно избранный президент США Дональд Трамп немедленно отозвал Соединенные Штаты от обязательств, взятых ими в этом соглашении. Хотя Байден обещания Что Америка и ее климатические амбиции вернулись, никто не знает, что будет после следующих американских выборов.

К тому же мировые лидеры лишь обязуются выполнять поставленные цели. Им не нужно объяснять точно Как делать Они их побьют. Они знают, что будущие лидеры будут сидеть за столом, когда придет счет на оплату. Их обещания считаются юридически обязательными, но никто не может заставить сильные государства, загрязняющие окружающую среду, выполнять свои обязательства.

Так почему мы должны заботиться о COP26? В этом пуле не будет ни одного исторического прорыва по всем указанным выше причинам. Но глобальный научный консенсус заключается в том, что изменение климата нельзя игнорировать, а прогресс важен, даже если обещания выполняются лишь частично. Это ежегодные встречи (из-за пандемии встреча 2020 года отложена до сих пор), и любой шаг в правильном направлении намного лучше, чем отсутствие прогресса вообще.

COP26 особенно важен, потому что переговорщики будут обсуждать детали так называемого Книга правил Парижа, новый набор правил о том, как сообщается о прогрессе и как могут быть созданы углеродные рынки, которые позволяют покупать и продавать сокращенные выбросы между странами.

В течение двух недель этого саммита мы будем более подробно писать о том, что происходит, а что не происходит, и оценим заключительное заявление конференции, чтобы судить, сколько дополнительных шагов уже было предпринято.