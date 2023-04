ВМС США: Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

Армия заявила, что захватила танкер после столкновения с иранским катером

ВМС США обозначают авианосец как Advantage Sweet.

Танкер направлялся в Хьюстон — данные слежения за судном

На борту вертолета — Морская охранная компания

(Рейтер) — В четверг Иран захватил нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в международных водах, сообщил ВМС США, что стало последним в серии захватов или нападений на коммерческие суда в чувствительных водах Персидского залива с 2019 года.

Иранские государственные СМИ сообщили, что иранские военные заявили, что захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе после того, как он столкнулся с иранским судном, в результате чего несколько членов экипажа получили ранения.

«Двое членов экипажа лодки пропали без вести, еще несколько получили ранения в результате столкновения корабля с лодкой», — говорится в заявлении армейских сил.

ВМС США идентифицировали корабль как Advantage Sweet. Согласно данным отслеживания судов Refinitiv, это танкер для сырой нефти Suezmax, зафрахтованный нефтяным гигантом Chevron (CVX.N), и в последний раз пришвартованный в Кувейте.

Chevron заявила, что знает о ситуации с Advantage Sweet.

«Мы находимся на связи с оператором судна в надежде, что эта ситуация будет разрешена как можно скорее», — сказал представитель компании.

Данные отслеживания судов показали, что пункт назначения корабля указан как порт Хьюстон в Мексиканском заливе США.

Его директор указан как Genel Denizcilik Nakliyati AS. Турецкая компания не сразу ответила на запрос о комментариях.

Морской чиновник Маршалловых островов заявил, что ему известно о ситуации и он связывался с владельцем/оператором судна, но отказался от дальнейших комментариев.

«Продолжающееся преследование Ираном судов и вмешательство в права судоходства в региональных водах представляют угрозу морской безопасности и мировой экономике», — заявили ВМС США, добавив, что Иран незаконно захватил по меньшей мере пять коммерческих судов на Ближнем Востоке за последние два года. годы. .

ВМС США добавили, что после отправки морского патрульного самолета P-8 Poseidon для наблюдения за ситуацией «с тех пор мы смогли определить, что Ирэн (ВМС Ирана) осуществила захват».

Иранские власти не сразу ответили на запрос Reuters о комментариях.

По данным аналитической компании Vortexa, около пятой части мировой нефти и нефтепродуктов проходит через Ормузский пролив, узкий проход между Ираном и Оманом, через который проходил Advantage Sweet.

На борту на вертолете

Морская охранная фирма Ambry сообщила, что корабль был захвачен вертолетом. «До аварии судно не демонстрировало никаких признаков маневров уклонения», — добавили в ведомстве.

Монро Андерсон из морской охранной компании Dryad отдельно сказала, что Иран обычно захватывает корабли, чтобы «влиять на них или посылать сигналы».

«Рабочая гипотеза на данный момент состоит в том, что это может быть либо произвольный захват корабля Ираном в ответ на первый беспилотный корабль Соединенных Штатов, проплывший через регион на прошлой неделе — в качестве демонстрации силы», — сказал он. Это может быть ответом на санкции, введенные Соединенными Штатами 24 апреля в отношении лиц в Иране, связанных с КСИР».

С 2019 года произошла серия нападений на суда в стратегических водах Персидского залива во время напряженности в отношениях между США и Ираном.

В ноябре прошлого года Иран освободил два танкера под греческим флагом, которые он захватил в Персидском заливе в мае, в ответ на захват США нефти с танкера под иранским флагом у побережья Греции.

Непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении ядерной сделки Ирана с мировыми державами 2015 года зашли в тупик с сентября по целому ряду вопросов, включая насильственное подавление Исламской Республикой народных протестов, продажу Тегераном беспилотников России и ускорение его ядерной программы.

ВМС США, чей Пятый флот базируется на острове Бахрейн в Персидском заливе, призвали иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) немедленно освободить танкер.

В заявлении ВМС США говорится, что во время захвата корабль подал сигнал бедствия.

Согласно базе данных судоходства Международной морской организации, Advantage Sweet принадлежит компании, зарегистрированной в Китае под названием SPDBFL No One Hundred & Eighty-Seven (Tianjin) Ship Leasing Co Ltd.

