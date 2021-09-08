В Седьмой флот ВМС США И он сказал в заявлении в среду, что эсминец “USS Penfold” подтвердил свои навигационные права в Египте. Южно-Китайское море Он охарактеризовал предыдущие утверждения Китая о полете как «ложные».

«USS Benfold провел этот FONOP в соответствии с международным правом, а затем продолжил нормальные операции в международных водах», – говорится в заявлении ВМФ.

В ВМФ не уточнили, какое именно утверждение это опровергает. Global Times, которую называют общественным голосом Коммунистической партии Китая, утверждал Тот Пенфолд «обошел районы, прилегающие к рифу Мэйдзи», пока не был «предупрежден» китайскими военно-морскими силами и военно-воздушными силами.

«Все больше и больше фактов доказывают, что Соединенные Штаты являются величайшей опасностью и нарушителем мира для стабильности и мира в регионе», – сказал газете Тянь Цзюньли, старший полковник китайских ВВС.

Седьмой флот заявил, что это последнее заявление страны, «которое искажает законные военно-морские операции США и заявляет о своих чрезмерных и незаконных морских притязаниях за счет своих соседей из Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море».

В заявлении говорилось, что Пенфолд «установил, что риф Мишева, который является приливом и отливом в его естественном состоянии, не имеет права на территориальное море по международному праву».

“Усилия по возврату земель, а также сооружений и сооружений, построенных на рифе Мисчиф, не изменяют эту характеристику в соответствии с международным правом. Приняв участие в обычных операциях в пределах 12 морских миль от рифа Мисчиф, Соединенные Штаты продемонстрировали, что суда могут на законных основаниях пользоваться свободами верховных властей. моря в этих областях “.

В прошлом месяце вице-президент Камала Харрис призвала Вьетнам присоединиться к Соединенным Штатам в борьбе с «издевательствами» Китая в Южно-Китайском море. Китай усилил свою агрессию в регионе и направил около Тайваня более десятка самолетов, в том числе бомбардировщики с ядерными боеголовками. в прошлые выходные.

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Об этом она сказала в своем выступлении на открытии встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Ассошиэйтед Пресс способствовало подготовке этого отчета.