ВМС США «пострадали» от поддерживаемых Китаем пиратов: министр ВМС

Военно-морской флот США пострадал от хакерской атаки, спонсируемой китайским государством, о которой Microsoft сообщила в среду, заявил в четверг министр ВМС Карлос дель Торо корреспонденту CNBC Моргану Бреннану.

Дель Торо сказал, что кибератаки «затронули» ВМС США, добавив, что «неудивительно, что Китай действовал таким образом не только в течение последних двух лет, но и на протяжении десятилетий».

Он отказался предоставить более подробную информацию о вторжении, но отметил, что ВМС уже много лет занимаются такими кибератаками.

Microsoft выпустила предупреждение в среду, как и спецслужбы, включая Агентство национальной безопасности, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также агентства кибербезопасности в четырех других странах. Предупреждения предупредили компании и государственные учреждения о том, что поддерживаемая государством китайская хакерская группа успешно воспользовалась уязвимостью в известной группе кибербезопасности.

В среду Microsoft заявила, что уязвимость, которую использовала группа под кодовым названием Vault Typhoon, затрагивает критическую киберинфраструктуру в ряде отраслей. Компания заявила, что китайские хакеры атаковали телекоммуникационный и морской секторы Гуама, где находится крупная военная база США.

Microsoft заявила, что хакерская группа сосредоточилась на мониторинге, а не на нарушении работы. Но высокопоставленные сотрудники разведки и исследователи выразили обеспокоенность тем, что Гуам стал мишенью, заявив, что Газета «Нью-Йорк Таймс Территория острова будет иметь решающее значение для отражения давно опасающегося вторжения Китая на Тайвань.

Министерство иностранных дел Китая и подконтрольная государству пресса назвали выводы Microsoft и разведывательного сообщества «дезинформацией».

Ранее в четверг представитель Госдепартамента заявил, что крайне важно, чтобы правительство и общественность сохраняли бдительность. «Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над решением этой критической проблемы», — заявил на брифинге пресс-секретарь Мэтью Миллер.