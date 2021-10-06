Внедрение iOS 15 по-прежнему медленнее, чем прошлогодняя iOS 14

Еще в середине сентября, через два дня после того, как iOS 15 была выпущена для широкой публики, сообщалось, что пользователям потребовалось больше времени для обновления до iOS 15, чем до iOS 14. Две недели спустя внедрение iOS 15 все еще медленнее, чем в прошлом году. .

По данным аналитической компании Mixpanel, Только 8,59% пользователей обновили свои устройства до iOS 15. в течение 48 часов с момента выпуска. Для сравнения, это число составляло 14,68% за тот же период прошлого года, когда была выпущена iOS 14. Спустя почти 15 дней внедрение iOS 15 все еще происходит медленнее, чем его предшественник.

Mixpanel Теперь он показывает, что внедрение iOS 15 достигло 22,22% во вторник, 5 октября 2021 года. Оглядываясь назад, на 5 октября 2020 года, 41,97% пользователей уже установили iOS 14. Примечательно, что Mixpanel измеряет принятие iOS на основе данных, собранных из приложений и веб-сайтов, которые использовать собственный API аналитики. Пока что Apple не опубликовала официальных номеров сертификации iOS 15.

Конечно, есть несколько причин, по которым внедрение iOS 15 происходит медленнее, но ни одна из них не обсуждалась Apple. Обновление в этом году является более постепенным, чем в прошлом году, поскольку в iOS 14 впервые появились виджеты главного экрана, картинка в картинке для пользователей iPhone, переработанные вызовы и интерфейсы Siri, библиотека приложений, пространственный звук и многое другое.

Другой момент заключается в том, что некоторые важные новые функции iOS 15, такие как SharePlay в FaceTime и универсальное управление для пользователей iPad Он был отложен до конца этого года.. Также есть новая опция, которая позволяет пользователям впервые Оставайтесь на iOS 14 и по-прежнему получайте важные обновления безопасности.

Трудно сказать, какая из этих причин больше всего повлияла на принятие iOS 15, но их сочетание наверняка заставит меньше пользователей интересоваться последней версией операционной системы Apple. В опросе, проведенном 9to5MacА также Более 12% наших читателей сказали нам, что ждут iOS 15.1. Или будущее обновление с большим количеством функций, в то время как 5% решили остаться на iOS 14 на более длительный период.

Хотя это не проблема с точки зрения безопасности, поскольку iOS 14 все еще обновляется, медленное внедрение может привести к тому, что разработчикам приложений придется дольше ждать, чтобы продвигать функции, требующие iOS 15.

как насчет тебя? Вы обновили свои устройства до iOS 15? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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