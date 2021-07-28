Внешняя политика вернулась в нормальное русло, к лучшему и к худшему

Американская внешнеполитическая политика возвращается к своим современным нормам, о чем свидетельствуют два недавних решения администрации Байдена и связанные с ними реакции. Особенности Дональда Трампа и демократической оппозиции привели к некоторым отклонениям в традиционных позициях двух основных партий, запутав как союзников, так и противников. Теперь республиканцы и демократы по сути возвращаются к status quo ante.

На прошлой неделе в ответ на взлом Китая почтовых систем Microsoft Вашингтон скоординировал заявления членов Европейского Союза и НАТО, осуждающих эти атаки. Однако в заявлениях не было единой критики действий Пекина.

Эти заявления сводились к тому, что дипломаты называют «суровой нотой». Самое главное, по крайней мере публично и до сих пор, не было никакого возмездия: никаких санкций (в отличие от недавних кибератак со стороны российских организаций) и никакого электронного ответа. «Мы не сдерживаемся», – сказал явно неправильные слова репортер Белого дома. Конечно, были, и Пекин это понимал.

Байден также согласился завершить строительство российского газопровода «Северный поток – 2». Администрация ранее заявляла, что выступает против проекта, даже несмотря на то, что она отказалась от санкций, которые могли его нанести ущерб. (У г-на Трампа также были возможности остановить трубопровод, но он этого не сделал.) Возможная капитуляция Байдена означает, что Соединенные Штаты закончили попытки остановить Северный поток-2.

Так или иначе, критика последовала незамедлительно. Республиканцы были потрясены вялой реакцией г-на Байдена на китайские кибератаки и яркостью по поводу Nord Stream 2. Если бы такие же решения были приняты г-ном Трампом, демократы перешли бы в наступление, обвинив г-на Трампа в няньках с Си Цзиньпином и повторяя разглагольствования о “Русский сговор”.